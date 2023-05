La star d’Emmerdale Jonny McPherson révèle une nouvelle petite amie après sa séparation de la co-star Natalie J Robb

L’acteur d’EMMERDALE Jonny McPherson a avoué qu’il était amoureux d’une femme mystérieuse après sa séparation d’avec Natalie J Robb.

L’acteur joue le Dr Liam Cavanagh dans le feuilleton ITV et a vu sa juste part d’épreuves et de tribulations avec Liam qui se lance maintenant dans une liaison torride avec Wendy Posner (Susan Cookson).

TVI

Jonny McPherson a retrouvé l’amour loin de l’écran[/caption]

Cependant, loin des Dales, Jonny admet que sa vie est beaucoup plus calme.

S’adressant à OK Magazine, il a confirmé qu’il avait quitté son ex, la co-star Natalie, et avait trouvé l’amour avec une toute nouvelle femme.

Jonny et Natalie se sont séparés en 2021 après s’être réunis pendant le verrouillage.

L’acteur a déclaré à la publication: « Je suis avec quelqu’un. Elle est absolument merveilleuse.

Il semble que Jonny ait rencontré la nouvelle dame de sa vie peu de temps après sa séparation d’avec Natalie après avoir admis que la romance dure depuis « quelques années ».

Il a déclaré : « Nous sommes ensemble depuis quelques années. Je suis vraiment content. »

Ailleurs, il a également divulgué plus d’informations sur sa vie personnelle, ce qu’il garde souvent secret.

Il a confirmé que l’argent qu’il a pu gagner sur Emmerdale lui a permis d’obtenir enfin une hypothèque et il a révélé qu’il avait finalement acheté un appartement à Leeds.

Avant cela, il vivait sur un bateau fluvial après avoir lutté pour avoir une sécurité financière suffisante pour un prêt hypothécaire.

Jonny a déclaré : « Il peut être très difficile d’obtenir un prêt hypothécaire si vous ne travaillez que six mois par an. Ainsi, lorsque vous travaillez pendant deux ans sur quelque chose comme Emmerdale, cela vous permet enfin d’obtenir un prêt hypothécaire.

« J’ai maintenant un appartement à Leeds et j’ai vendu mon bateau.

« Je l’ai mis sur Airbnb pendant 18 mois avant de le vendre, et ça a vraiment décollé.

« Après un certain temps, cependant, cela a commencé à devenir plus difficile à gérer. Je devais enregistrer les invités à 22 heures un vendredi soir en plus de mon rôle à plein temps à Emmerdale et j’ai décidé de vendre.

Malgré son nouveau succès, il a admis qu’il était heureux là où il était dans la vie et qu’il n’avait pas l’intention de conquérir Hollywood ou de poursuivre son rêve d’acteur.

Jonny a dit à OK : « Je n’ai aucune ambition de conquérir Hollywood et c’est un tel plaisir de faire partie d’Emmerdale. »

TVI

Le Dr Liam courtise actuellement Wendy[/caption]