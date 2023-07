La star d’Emmerdale décroche un nouveau rôle loin du feuilleton après des rumeurs selon lesquelles il démissionnerait après 12 ans

La star d’EMMERDALE, Liam Fox, a décroché un tout nouveau rôle loin du feuilleton.

Cela survient quelques semaines seulement après la rumeur selon laquelle il pourrait être sur le point de quitter l’émission ITV après plus de 12 ans.

L’acteur, qui interprète Dan Spencer dans Emmerdale depuis 2011, échangera les Yorkshire Dales contre la scène lorsqu’il apparaîtra dans Pantomime pendant la saison des fêtes.

Liam, 51 ans, a signé un gros contrat pour jouer Abanazar dans une production de Noël du conte classique Aladdin.

Le rôle le verra monter sur scène au St Helens ‘Theater Royal pour une durée de sept semaines du 2 décembre au 14 janvier ’24.

Le rôle vient après la rumeur selon laquelle Liam devrait quitter la série à la suite d’un nouveau scénario choc qui a vu son personnage faire face à la prison pour une éventuelle accusation de meurtre.

Le habitué de Dales envisage un long séjour possible derrière les barreaux après avoir frappé le harceleur Internet louche de sa fille Amelia, Lloyd, laissant le fluage dans le coma.

Dan s’est depuis rendu à la police et a été averti qu’il ferait face à une accusation de meurtre si Lloyd devait mourir des suites de ses blessures.

Les patrons du savon n’ont fait aucune annonce officielle concernant le départ de l’acteur Liam Fox d’Emmerdale.

Plus tôt cette année, Liam a parlé de l’enfer de l’alcool de son père Billy – révélant qu’il buvait deux bouteilles de vodka par jour au cours d’une bataille de 40 ans contre l’alcool.

Billy est décédé plus tôt cette année à l’âge de 73 ans, et bien qu’il soit décédé d’une pneumonie, l’acteur a expliqué que cela était dû à son alcoolisme.

Liam a révélé qu’il était « horrible » de voir son père bien-aimé lutter contre la dépendance pendant près de quatre décennies – et il l’a « prévenu à plusieurs reprises » que cela le tuerait un jour.

Il a poursuivi en révélant que l’enfance « difficile » de son père est l’endroit où, selon lui, ses problèmes ont commencé, le constructeur Billy commençant à boire sensiblement plus alors que Liam n’avait que 13 ans.

Liam a partagé: « Dans mon adolescence, il a commencé à se saouler régulièrement. Il rentrait de plus en plus tard et nous le redoutions absolument.

« Chaque fois que cela se produisait, papa promettait qu’il ne boirait plus et pendant environ six mois, il ne le ferait pas, mais il recommencerait comme on pouvait s’y attendre. »