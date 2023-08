La star d’Emmerdale décroche un nouveau rôle énorme après une confession télévisée émouvante selon laquelle les patrons du savon l’ont tué et tué son personnage

BHASKER Patel a décroché un nouveau rôle énorme après avoir fait une confession émouvante sur son départ d’Emmerdale.

L’acteur de 67 ans a rejoint Emmerdale en tant que Rishi Sharma en 2011, mais les fans ont eu le cœur brisé le mois dernier lorsque le personnage a été tué.

Instagram

Bhasker a révélé qu’il avait décroché un nouveau rôle énorme[/caption] TVI

Son personnage Rishi a été tué le mois dernier[/caption]

Bhasker a semblé plus tard s’émouvoir alors qu’il s’ouvrait sur le fait d’avoir été sensationnellement lâché du savon.

Mais il a déjà décroché un nouveau rôle et a révélé qu’il tournait des scènes pour Léviathan, décrit comme un cycle de films en 10 parties qui « envisage un avenir très semblable à notre présent pour envisager les liens possibles entre les frontières, la santé mentale et le bien-être marin ».

La description sur le site Web ajoute: « Chaque épisode est pris du point de vue d’un personnage différent et de son parcours. »

Bhasker a partagé une photo de lui en personnage avec certains acteurs et a écrit: « C’est un WRAP sur #leviathancycle. »

Il est apparu sur Lorraine la semaine dernière et a déclaré: « Quand le producteur m’a appelé et m’a dit: » Je dois te parler et nous te tuons parce que nous voulons une grande histoire et ça va être une grosse surprise.

«Parce que mes 12 années à ITV, ils m’ont laissé faire beaucoup d’autres travaux, donc je me sentais faire partie d’ITV, une partie de Rishi, mais en même temps… je travaillais aussi à Londres.

« Donc, quand le producteur a dit: » Nous allons te tuer « , je me suis dit: » D’accord, cette partie de ma vie avec ce type est terminée et je vais passer à autre chose « . »

TVI

Bhasker a rejoint Emmerdale en 2011[/caption]