La star d’Emmerdale, Danny Miller, a enquêté sur une facture d’impôt impayée de 69 000 £ – malgré l’encaissement en retournant au savon

L’ANCIENNE star d’Emmerdale, Danny Miller, fait face à une enquête gouvernementale sur l’effondrement de son cabinet d’acteurs.

La société devait des impôts de 68 548 £ et 78 000 £ à des créanciers non garantis.

Instagram

L’ancien acteur d’Emmerdale Danny Miller et son partenaire Steph[/caption] TVI

Un administrateur a révélé dans un rapport envoyé à Companies House qu’il est peu probable qu’il puisse payer.

Ils ont déposé un rapport auprès d’un département gouvernemental sur la gestion par Danny de Cannon Professional Acting Ltd, qui a tiré de l’argent du travail de l’acteur.

Il a déclaré: «Notre rapport sur la conduite des administrateurs de la société au Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle en vertu de la CDDA 1986 a été soumis conformément aux délais légaux et est confidentiel.

« Peu de temps après la nomination, j’ai procédé à une première évaluation pour déterminer s’il pouvait y avoir des problèmes susceptibles d’entraîner des recouvrements pour la succession et quelles enquêtes supplémentaires pourraient être appropriées.

« Cette évaluation a pris en compte toutes les informations fournies par les créanciers.

« Mes enquêtes n’ont révélé aucun problème nécessitant un rapport supplémentaire ou d’autres recouvrements potentiels qui pourraient être poursuivis au profit des créanciers. »

Et le casse-chiffres a déclaré à propos de la probabilité que le fisc soit payé: «Globalement, nous pouvons confirmer que les réalisations de la liquidation sont insuffisantes pour déclarer un dividende aux créanciers chirographaires après prise en charge des frais de procédure.

« Conformément à la règle 14.37 des règles d’insolvabilité (Angleterre et Pays de Galles) de 2016, nous vous informons donc qu’il n’y aura pas de dividende ordinaire non garanti dans la liquidation. »

La star du savon – qui attend son deuxième enfant avec sa femme Steph – a remporté Je suis une célébrité en 2021 lors de sa tenue au château de Gwrych au Pays de Galles en raison des restrictions de Covid Down Under.

Il a ramassé environ 100 000 £ pour son passage dans l’émission et a récolté des dizaines de milliers de livres supplémentaires grâce à des accords publicitaires lucratifs, des promotions et des interviews télévisées et médiatiques.

L’acteur est revenu à Emmerdale à la fin de l’année dernière pour un tournage de six semaines, lorsque son personnage Aaron Dingle a retrouvé sa sœur Liv pour le 50e anniversaire de la série.

« Je n’aurais jamais imaginé qu’après être devenu une célébrité, je reviendrais si tôt pendant une longue période, alors quand ils m’ont appelé et m’ont demandé si j’aimerais faire partie du 50e, j’ai été immédiatement intéressé. » dit-il à l’époque.

« Emmerdale a été énorme pour moi, c’était un honneur qu’on m’ait demandé de revenir et de dire joyeux anniversaire. »

Danny a refusé d’exclure un retour à temps plein, déclarant: « Je ne fais pas partie de ces acteurs qui disent » Non, c’est tout maintenant, je l’ai mis de côté « .

« Comme je l’ai dit, c’est une énorme partie de ma vie, une énorme partie de ma vie, et ça le sera toujours.

« Je n’ai aucune chance de dire que je ne reviendrai jamais. »

Les comptes de la société de Danny montrent qu’il a récolté 13 000 £ de son contrat ITV et a contribué 6 000 £ aux frais de liquidation de 23 000 £ de la société.

Danny a également perdu une deuxième entreprise d’arts du spectacle enregistrée à la Companies House.

L’entreprise, Ganley Hannon Acting, a été créée en mars 2021.

Mais il a été radié l’été dernier par les patrons de Companies House en vertu des règles de radiation obligatoire parce que Danny n’a pas rempli les documents à temps.

Rex