La star d’Emmerdale, Claire King, souffre d’une vilaine blessure au visage lors du tournage du mariage de Kim Tate

IL N’Y A rien de tel qu’un mariage de savon, mais un mariage d’Emmerdale, pendant la Super Soap Week, à l’occasion du 50e anniversaire du lancement de l’émission ? Tous les paris sont levés.

Mais il semble que, bien que nous sachions que certains des personnages de la série ne sortent pas indemnes, les acteurs ressentaient également de la chaleur – en fait, Claire King, qui joue la future mariée Kim Tate, s’est retrouvée avec un méchant blessure pour lui rappeler le grand événement.

TVI

Claire King a révélé une mauvaise réaction au tournage sur son cheval[/caption]

TVI

Kim Tate n’est jamais du genre subtil et discret[/caption]

Claire joue le rôle de Kim, la “super-garce” bien-aimée depuis 32 ans, ce qui en fait l’une des résidentes déterminantes du village de Dales. Elle se prépare maintenant à épouser Will Taylor (Dean Andrews) et comme vous pouvez l’imaginer, le magnat des affaires millionnaire s’assure de tout mettre en œuvre.

Nous parlons d’entrer sur un cheval dans un manteau rouge vif et des queues – parce que la sous-estimation est perdue pour cette reine d’Emmerdale.

Mais le look et le drame qui a suivi de l’événement ont eu un coût un peu déchirant.

S’exprimant avant la spéciale du 50e anniversaire, Claire a expliqué: “Il y avait beaucoup d’équitation, des sauts à travers les bois avec des éoliennes géantes soufflant et quelques cascades avec le cheval.”

Cependant, elle n’a pas quitté le plateau sans se blesser.

“Une semaine ou deux après, j’ai eu ce gonflement dans le nez, puis ça a gonflé sous l’œil. J’ai demandé à mon médecin de me donner des antibiotiques parce que je pensais avoir attrapé une sorte d’infection.

« Mais le week-end suivant, je me suis mouché et il en est sorti une gousse ! Je pense qu’il a dû s’y loger depuis que nous faisions tous les trucs de bois parce qu’il y a tellement de saleté, de feuilles, de poussière et de terre.

«Il a dû exploser avec toutes ces éoliennes et je ne protégeais pas mon nez ou quoi que ce soit, ce à quoi vous ne penseriez même pas.





“Il a dû s’y loger, y rester coincé pendant une semaine et devenir septique.”

Youpi. Heureusement, elle a pu récupérer dans la semaine depuis !

Mais en ce qui concerne le 50e anniversaire, il y a définitivement une tempête qui se prépare – littéralement dans ce cas – et cela promet de changer Emmerdale tel que nous le connaissons.

Pourra-t-elle passer au moins une journée de bonheur avec son mari numéro quatre avant que son monde ne s’effondre ?

Nous le saurons bien assez tôt….

Emmerdale est diffusé en semaine à 19h sur ITV.

TVI

Où est le plaisir dans un mariage qui se déroule comme prévu de toute façon ?[/caption]