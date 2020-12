N’importe quel fan d’Emmerdale sait que vous croisez la redoutable Kim Tate à vos risques et périls, alors pensez à un pilote malheureux qu’elle a surpris en train d’acheter de l’essence sans masque.

L’actrice Claire King, qui a si bien joué Kim impitoyable pendant plus de 30 ans, venait de protéger soigneusement pendant six mois et n’était donc pas d’humeur à laisser passer une telle violation des règles.

En canalisant son Kim intérieur, elle a donné les deux barils à l’automobiliste d’une station-service du North Yorkshire.

Claire, 57 ans, dit: «Il faut avoir du respect pour les autres. Quand je suis allé faire le plein de ma voiture, j’ai vu quelqu’un qui n’avait pas de masque. J’ai dit: ‘Pouvez-vous mettre votre masque s’il vous plaît?’

«Il a tout huffy. Mais vous pourriez aussi bien vous promener avec un fusil de chasse chargé que de ne pas porter de masque. C’est juste du bon sens, mais beaucoup de gens ne s’en rendent pas compte.

Les téléspectateurs du feuilleton ITV peuvent profiter d’une conversation directe similaire lorsque Kim revient à Emmerdale demain pour un Noël typique de la Tate.

Mais l’actrice est absente de nos écrans depuis si longtemps parce qu’elle a dû s’isoler chez elle pendant six mois.

Claire a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde dans la trentaine et son système immunitaire est affaibli.

Le trouble à long terme provoque des douleurs, un gonflement et une raideur des articulations et peut réduire la réponse immunitaire du corps aux infections telles que Covid-19.

Ainsi, alors que de nombreux membres de la distribution d’Emmerdale sont retournés au travail en juin, après le premier lock-out national, Claire est restée chez elle.

«Vous ne pouvez pas traîner avec le coronavirus et pendant le premier ou les deux premiers mois, je ne suis pas sorti de la maison.

«Malheureusement, je connais des gens qui en sont atteints et des gens qui en sont morts, alors vous devez le prendre au sérieux et vous devez être respectueux des autres.

Elle espère que l’assouplissement des restrictions à Noël ne signifiera pas qu’il y aura la fête dans les rues et que les gens respectent toujours les règles et respectent les autres.

Pendant des mois, Claire ne s’est pas aventurée plus loin que la porte du jardin de la maison de campagne du North Yorkshire qu’elle partage avec son partenaire d’affaires. Elle comptait sur ses amis et ses voisins pour livrer de la nourriture.

Maintenant, elle apporte de la nourriture à ses parents, qui vivent dans le même village et ont 80 ans.

Mais elle manque un contact étroit et dit: « Maman et moi n’avons toujours pas eu de câlin. »

Claire a réussi à rester occupée pendant l’isolement en essayant d’apprendre l’espagnol et en aidant un ami qui dirige un cours universitaire sur le théâtre.

Mais elle dit: «C’était vraiment difficile parce que vous sortez du cycle d’apprentissage. Je me suis occupé d’autres manières. J’ai fait toute la décoration, posé les sols et toutes sortes. J’ai fait tout le nettoyage – les rideaux, les tissus d’ameublement, tout – et j’ai fait le jardin.

Après tout cela, Claire était prête pour un changement et, bien que légèrement inquiète de revenir au tournage, elle était mentalement plus que prête à revenir.

Elle est de retour sur Emmerdale à temps pour Noël. Claire dit que ce ne sera pas «tout à fait aussi traumatisant» que l’année dernière lorsque son pauvre vieux mari Graham a rencontré sa disparition, mais il se passe encore beaucoup de choses.

«Elle veut passer du temps avec sa petite-fille Millie, surtout à Noël, mais elle a une bataille entre les mains avec la mère de Millie, Andrea. Le fils de Kim, Jamie, s’est séparé d’Andrea. Kim veut toujours voir sa petite-fille qu’elle aime beaucoup, donc ce n’est pas une période facile.

Et que dire de l’autre grand amour de Kim, les hommes? Claire rit: «Il pourrait y avoir un petit intérêt amoureux à venir. Je ne peux pas dire avec qui, mais il ne reste plus beaucoup d’hommes dans le village avec lesquels elle n’est pas sortie, donc vous pouvez probablement préciser. Les propres plans de Claire pour éviter le froid en janvier en raison de son arthrite ont subi un revers.

Elle dit: «Nous étions censés passer les vacances de notre vie, un safari sud-africain / un voyage dans les vignobles. Cela ne se produira pas maintenant. »

Peut-être devra-t-elle se consoler avec les intrigues diaboliques de la superbitch Kim, l’un des méchants préférés du savon britannique.

Elle est arrivée à Emmerdale en 1989 avec son mari Frank, mais est partie 10 ans plus tard. Claire s’est diversifiée avec une variété d’autres rôles à la télévision pendant son temps loin du feuilleton. Ceux-ci incluaient en tant que gouverneur de la prison Karen Betts dans Bad Girls, de 2000 à 2004 et l’amie de Liz McDonald, Erica Holroyd, dans Coronation Street de 2014 à 17.

Heureusement, Claire est beaucoup plus chaleureuse que Kim glaciale. Elle dit: «Nous partageons l’amour des chevaux et nous sommes tous les deux très organisés et soucieux des affaires, mais je suis beaucoup plus douce que Kim.

«Je pense que j’ai aussi un meilleur sens de l’humour. Elle en a un, mais il est parfois assez précis.

Claire, qui a grandi à Harrogate, dans le Yorkshire du Nord, aimait la musique dès son plus jeune âge et était chanteuse dans un groupe punk. Elle a également travaillé comme DJ dans une discothèque de Leeds, a dirigé sa propre maison de disques et a dirigé divers autres groupes. Elle dit: «Je suis respectable ces jours-ci, mais j’ai une tendance rebelle et je l’aurai toujours. J’ai encore plein de vestes en cuir.

Elle partage trois chevaux et aime aussi la Formule 1.

«Donc, tous les dimanches, je m’assure que les rôtis sont préparés à temps pour m’asseoir et regarder le grand prix.»

Claire s’est lancée dans une variété de défis et a terminé sixième en 2006 dans Strictly Come Dancing et a duré 14 jours en 2014 CelebrityBig Brother. Elle dit qu’elle aurait aimé continuer I’m A Celebrity quand elle était plus jeune «parce que je n’ai pas particulièrement peur de beaucoup de choses, mais je ne me vois probablement pas le faire maintenant».

Non pas qu’il y aurait beaucoup de temps avec son emploi du temps chargé à Emmerdale.

Elle dit: « Je suis de retour en grand et ils me lancent des scripts. »

Les règles actuelles sur le plateau signifient que les gens se tiennent à deux mètres l’un de l’autre, il y a un équipage limité, des scènes plus longues, seulement deux caméras et des masques portés partout.

Des mesures qui ont complètement calmé l’esprit de Claire.

Emmerdale, ITV, chaque jour de la semaine, 19h, épisode supplémentaire jeudi, 20h.

