La star d’Emmerdale, Chris Bisson, partage des clichés avec une fiancée et des enfants rarement vus en vacances en Espagne

La star d’EMMERDALE, Chris Bisson, a donné aux fans un aperçu de vacances ensoleillées avec sa fiancée Rowena et leurs enfants.

La star du savon, 47 ans, s’est envolée pour Majorque avec Rowena, son fils Harry et sa fille Ella Rose pour une pause ensoleillée à mi-parcours.

Chris Bisson d’Emmerdale a partagé ses clichés de vacances en famille avec les fans[/caption]

L’acteur a été photographié en train de poser avec sa fille Ella Rose[/caption]

Il a également écrémé des pierres avec son fils Harry pendant leurs vacances en Espagne[/caption]

Chris, qui joue Jai Sharma dans le feuilleton ITV1, a partagé plusieurs photos de leur séjour à l’étranger – et cela avait l’air heureux.

En publiant les clichés sur Instagram, l’acteur a écrit : Majorque à mi-parcours.

“J’adore absolument cette île. Nous y allons depuis des années et il y a toujours quelque chose de beau à voir.

« Cette fois, j’ai emmené les enfants sur la route sinueuse de Sa Calobra. Ils ont adoré.”

La famille est tout sourire sur les photographies alors qu’elle pose dans les collines poussiéreuses et les rues pavées venteuses.

En un clin d’œil, Chris regarde tendrement sa fille de six ans lors d’un dîner, tandis qu’un autre le montre en train d’écrémer des pierres avec Harry, neuf ans.

Les fans sont ravis de voir les photos de vacances de Chris et ont rapidement commenté son message.

On lui a dit : Un temps précieux en famille. Jolies photos.”





Un autre a ajouté: “Ce sont deux beaux enfants que vous avez tous les deux !!”

Et un troisième a écrit: “Créer de merveilleux souvenirs de famille.”

Chris a commencé une relation avec Rowena en 2006.

L’acteur a posé la question à l’occasion de leur 10e anniversaire dans le Lake District, mais ils ne se sont pas encore mariés.

Parlant de leurs fiançailles, Chris avait précédemment dit OK! magazine : « Nous avions vu un couple de personnes âgées marcher et se tenir la main plus tôt.

« C’était très doux. J’ai dit à Rowena : ‘Il y a une raison pour laquelle je t’ai amené ici. Vous connaissez ce vieux couple que nous avons vu plus tôt ?

“‘Eh bien, est-ce que tu aimerais vieillir comme ça avec moi?”

Loin de la vie de famille, Chris est surtout connu pour jouer Jai à Emmerdale.

Le personnage et son frère Nikhil sont arrivés pour la première fois à Weatherfield en 2009 en tant que nouveaux propriétaires de l’usine du village.

Avant de décrocher son rôle dans Emmerdale, Chris a joué le rôle de Vikram Desai dans Coronation Street de 1999 à 2002.

Chris et sa fiancée Rowena sont ensemble depuis 2006[/caption]

L’acteur incarne Jai Sharma dans Emmerdale[/caption]