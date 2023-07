La star d’Emmerdale, Charley Webb, décroche un nouveau rôle énorme après avoir quitté le savon

La star d’EMMERDALE, Charley Webb, a décroché un nouveau rôle énorme après avoir quitté le feuilleton ITV.

Charley, 35 ans, est surtout connue pour avoir joué Debbie Dingle à Emmerdale de 2002 à 2021.

Getty

La star d’Emmerdale, Charley Webb, a décroché un nouveau rôle énorme après avoir quitté le feuilleton ITV[/caption] TVI

Charley a joué Debbie Dingle jusqu’en 2021[/caption]

Depuis son départ du feuilleton ITV, Charley s’est principalement concentrée sur l’éducation de ses trois enfants, qu’elle partage avec l’acteur d’Emmerdale, Matthew Wolfenden.

Mais maintenant, Charley est prête à faire jouer ses muscles une fois de plus et devrait faire ses débuts sur scène plus tard cette année.

Charley rejoindra la tournée britannique de Quiz de James Graham aux côtés de Rory Bremner, qui jouera Chris Tarrant.

Le casting comprendra également Lewis Reeves de I May Destroy You et Mark Benton, star de Waterloo Road.

Quiz raconte l’histoire du tristement célèbre scandale « Coughing Major » qui a englouti l’émission de quiz à succès, Who Wants to be a Millionaire en 2001.

Charles Ingram a remporté le prix d’un million de livres sterling dans l’émission, mais il s’est vu refuser les gains en raison de soupçons de tricherie.

La comédie du West End a été adaptée en drame ITV en 2020, mais l’émission de tournée prétend avoir de nouvelles preuves et demande au public de « mettre les doigts sur les claviers et de répondre à l’ultime 50/50 : coupable ou non coupable ? »

La tournée Quiz commence le 18 septembre et se poursuivra jusqu’au 2 décembre et visitera des théâtres à travers le pays.

Il s’agit notamment de Glasgow, Cardiff, Bath et Birmingham.

La nouvelle survient un jour après que la co-vedette d’Emmerdale de Charley, Jeff Hordley, a révélé qu’il était « désespéré » qu’elle revienne au feuilleton en tant que sa fille à l’écran, Debbie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait voir Charley reprendre là où elle s’était arrêtée et retourner dans les Dales, Jeff a dit en exclusivité au Sun : « Absolument, toute la journée. Je suis énormément en contact avec Charley mais je pense qu’elle est occupée à faire autre chose.

« Il y a toujours de la place pour qu’elle revienne – elle était un personnage si massif dans la série et un personnage si important et intégral.

« Elle a fait tellement d’histoires fantastiques, ce serait formidable de la revoir. »