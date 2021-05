La star d’Emmerdale, Alicya Eyo, révèle qu’elle est entrée en cure de désintoxication pour alcoolisme après avoir quitté le savon

L’ANCIENNE star d’Emmerdale, Alicya Eyo, a révélé qu’elle avait été forcée de s’inscrire en cure de désintoxication pour alcoolisme après avoir quitté le feuilleton.

L’actrice – qui a joué Ruby Haswell dans le feuilleton ITV entre 2011 et 2015 – a eu du mal à faire face après sa sortie et a fini par tout perdre.

S’exprimant le dimanche Podcast Savon de la boîte, Alicya a déclaré: «En 2017, je suis arrivé à un moment de ma vie, après avoir quitté Emmerdale, une rupture de relation, je me suis essentiellement tourné vers l’alcool, ce qui n’était pas génial.

«Alors j’ai fini par tout perdre, moi y compris. C’était la chose principale.

«Je suis donc allé dans une cure de désintoxication appelée Transforming Choice à Liverpool, qui est l’endroit le plus incroyable. Ils m’ont aidé à comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais.

«Ce furent les trois meilleurs et les pires mois de ma vie, si je suis honnête. J’avais un peu peur d’aller en cure de désintoxication et que les gens sachent qui je suis.

«Je pense que c’est pourquoi je l’ai reporté, et je l’ai reporté assez longtemps simplement pour cette raison.

«Que les gens me reconnaissent et me jugent. Mais en fait, l’établissement où je suis allé n’a fait l’objet d’aucun jugement. C’était brillant. Ils m’ont fait en parler ouvertement et me sentir bien.

Alicya a également expliqué comment elle avait lutté pendant le verrouillage, révélant qu’elle avait «vraiment souffert».

«Ensuite, le premier verrouillage que nous avons eu, tout va bien, tout va bien», dit-elle.

«Ensuite, ce verrouillage a été vraiment difficile pour moi. Heureusement, j’ai eu le soutien de ma mère, de mon frère et de mon partenaire qui m’ont aidé à traverser.

«J’ai vraiment, vraiment souffert, si je suis honnête. Vous avez juste peur de retourner là où vous étiez auparavant. C’est essentiellement ce que j’ai fait.









Elle a ajouté: «J’ai tellement appris sur moi-même en cure de désintoxication, c’était incroyable et j’ai passé quelques bonnes années sobres, puis ce succès. J’ai juste trouvé ça si dur.

«Si vous avez des problèmes de santé mentale au départ, le verrouillage ne fait qu’accentuer les choses.

«Le fait est que les gens doivent en parler davantage. Obtenez de l’aide, c’est tout, obtenez de l’aide. Je pense que les gens souffrent peut-être maintenant alors qu’ils ne l’étaient pas avant, donc si vous souffrez, veuillez nous contacter.