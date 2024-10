La star d’Emily in Paris, Lucas Bravo, dénonce son propre spectacle : « C’est un peu archaïque »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais le journalisme de qualité reste payant. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Emilie à Paris L’acteur Lucas Bravo a suggéré qu’il pourrait quitter la série après sa cinquième saison, en dénonçant la série Netflix comme étant une série qui « n’a pas tendance à prendre en considération l’intelligence des téléspectateurs ».

La star française, qui incarne le chef et l’amoureux occasionnel d’Emily, Gabriel, a déjà exprimé son mécontentement à l’égard des intrigues de son personnage et a maintenant doublé sa position.

S’adressant à une publication française Le Figaro Dans un magazine télévisé, l’homme de 36 ans a critiqué la nature de la relation de Gabriel avec Emily (jouée par Lily Collins), en faisant remarquer : « Tout est basé sur un manque de communication. »

Gabriel, dit-il, serait mieux s’il découvrait « un peu de panache » après la quatrième saison, dont les intrigues ont été décrites par Les Indépendants les critiques les qualifient de « dispersées » et de « déroutantes ».

« C’est un peu archaïque », a-t-il poursuivi à propos de la communication entre Gabriel et Emily. « Ces jours-ci, la nouvelle génération verbalise, elle se confronte, et ça ne marche plus dans ce cas-là, on ne se comprend pas.

« Les gens voient ce mécanisme venir à des kilomètres de distance, et je ne veux pas faire partie d’un rouage qui a tendance à ne pas prendre en compte l’intelligence du public. »

ouvrir l’image dans la galerie Lily Collins dans le rôle d’Emily et Lucas Bravo dans le rôle de Gabriel dans « Emily in Paris » ( PA )

Bravo a également révélé qu’il avait suggéré à son personnage d’ouvrir un établissement végétalien, ce qui a apparemment été refusé par les showrunners.

Il semblait dire qu’il envisageait toujours de s’impliquer dans la cinquième saison, dont une partie devrait être tournée à Rome, d’où est originaire le nouvel amour d’Emily.

« La vie est courte », a déclaré Bravo. « Il faut cinq mois pour tourner cette série. Est-ce que je veux les sacrifier en disant [a story] ça ne me stimule pas ?

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayez gratuitement

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayez gratuitement

En septembre, il a admis qu’il était devenu désillusionné par son personnage et la direction que prenait la série : « Je n’aime pas vraiment ce que ça devient et où va cette histoire », a-t-il déclaré.

« Vous savez, en fin de compte, je ne suis qu’un acteur et je suis ici pour dire mes répliques, mais oui, c’est un peu bizarre. »

Il a ajouté à propos de Gabriel : « Je ne le comprends plus. Mais nous verrons… Darren [Star] a des projets. Je ne fais que le suivre.

ouvrir l’image dans la galerie Le casting d’Emily in Paris à la première de la saison 4 à Los Angeles ( Vision 2024 )

Depuis son apparition dans la première saison de Emilie à Paris, il a ensuite joué dans des films, notamment Mme Harris va à Paris, face à Lesley Manville, Isabelle Hippert et Jason Isaacs, et Billet pour le paradis avec Julia Roberts et George Clooney, tous deux sortis en 2022.

Il jouera ensuite dans Libreun biopic français sur le célèbre voleur Bruno Sulak – connu pour de nombreuses évasions spectaculaires de prison – qui sortira le mois prochain sur Amazon Prime.

Bravo a également été choisi pour un prochain thriller britannique, Augmentez le soleil !, avec James McAvoy et Aisling Franciosi.

Il a suggéré que ces rôles offraient davantage d’opportunités pour répondre aux ambitions que Emilie à Paris peut-être pas.

La série était « un bon divertissement, une évasion », dit-il. « Mais je ressens le besoin de faire prendre conscience un peu de ce que je dis.

« Je n’ai pas vraiment de liberté [in Emily in Paris] et comme on commence à me le donner ailleurs, j’y prends goût.

ouvrir l’image dans la galerie Lucas Bravo a déclaré qu’il « prenait goût » à la liberté en dehors d' »Emily in Paris » ( Vision )

Parler à L’Indépendant en août, Bravo a déclaré qu’il appréciait que la série soit devenue « plus nuancée » au cours de ses dernières saisons : « Si la première saison était la naissance, la saison deux était l’enfance et la saison trois était l’adolescence, la saison quatre concerne la croissance vers la vie adulte. » dit-il.

« C’était plus intéressant de tourner. Cela semblait plus substantiel, un peu plus nuancé.

Créé par Darren Star, qui a également créé la série à succès des années 90 Le sexe et la ville, le spectacle s’est révélé controversé en France pour ses stéréotypes sur les Parisiens et les Français.