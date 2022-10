La star d’Ellen, Sophia Grace, fait taire les critiques qui disent qu’elle est trop jeune pour avoir un bébé

La star d'”Ellen” Sophia Grace se défend contre les ennemis qui disent qu’elle est trop jeune pour avoir un bébé.

L’influenceuse britannique de 19 ans, qui est devenue célèbre après être devenue virale lors d’une apparition dans “The Ellen DeGeneres Show” à l’âge de 8 ans – dans laquelle elle a rappé sur “Super Bass” de Nicki Minaj – a été franche sur les critiques qu’elle a reçues après avoir annoncé qu’elle était enceinte.

“J’ai l’impression que 19 ans, c’est assez jeune, évidemment, pour avoir un bébé”, a-t-elle déclaré E ! Nouvelles. “Habituellement, la plupart des gens disent : « Tu devrais avoir des bébés à 30 ans, tu es mariée et tu vis dans ta propre maison », ce qui est tout à fait correct. Mais évidemment, tout le monde aura ses opinions différentes.”

Elle s’est également adressée à ses détracteurs. “J’ai juste l’impression qu’il s’agit de la personne elle-même”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Et tant que vous vous sentez prêt et que c’est quelque chose dont vous êtes heureux, alors ce n’est vraiment le problème de personne d’autre.”

Née Sophia Grace Brownlee, l’ancienne enfant star devenue musicienne a déclaré qu’elle avait choisi de se concentrer sur le soutien, et non sur la haine.

“J’ai vu tant de commentaires de soutien sur le fait que” tu es jeune, mais j’ai eu un bébé à cet âge et c’était tellement adorable “”, a-t-elle déclaré. “Ça me rend vraiment heureuse quand je vois d’autres filles commenter ça. Ça me rend vraiment, vraiment plus confiante.”

Plus tôt cette semaine, la jeune star a annoncé qu’elle était enceinte via sa chaîne YouTube, partageant qu’elle était à 21 semaines de sa grossesse.

Dans la vidéo YouTube, Sophia Grace a partagé que lorsqu’elle l’a découvert pour la première fois, elle était “très choquée” mais s’est depuis “habituée”. Elle a révélé : “Je suis super, super contente.”

Sophia Grace a déclaré aux fans qu’elle révélerait le sexe du bébé dans une future vidéo.