La star d’Ek Villain Returns, Arjun Kapoor, ne peut s’empêcher de délirer à propos d’Alia Bhatt, “Cette mâchoire pendant la grossesse, kamaal hai”

‘Cette mâchoire pendant la grossesse. Kamaal hai Alia Bhatt’ ; Arjun Kapoor ne peut s’empêcher de délirer à propos de l’actrice de Darlings et nous sommes d’accord avec lui. Arjun Kapoor est l’un des acteurs les plus spirituels de Bollywood et ses commentaires sur la plupart des messages de tous les acteurs attirent souvent les yeux, en particulier Alia Bhatt et Ranveer Singh. Alia Bhatt est occupée par les promotions de son film Darlings et donne des objectifs de style majeurs pendant sa grossesse. Arjun Kapoor est en admiration devant elle et ne peut pas surmonter la mâchoire qu’elle a pendant ses jours de grossesse. Récemment, Alia a partagé une photo dans une chemise blanche unie associée à un jean bleu, et l’acteur d’Ek Villain Returns ne peut pas quitter des yeux la mâchoire d’Alia. Il a laissé tomber son commentaire sur le message d’Alia louant sa mâchoire.

Même les fans d’Alia Bhatt ne peuvent pas s’empêcher d’être gaga devant l’éclat de la grossesse. La fille est rayonnante et va des endroits. Elle est là pour conquérir et comment. Jetez un œil à la beauté de Mme Kapoor dans ses dernières photos.

Alia Bhatt a annoncé sa grossesse il y a quelques semaines à peine en partageant le moniteur d’échographie avec des émoticônes du cœur dessus et en écrivant : “Notre bébé… arrive bientôt.”

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se sont mariés après avoir fréquenté pendant cinq ans le 14 avril 2022, et dans les trois mois suivant leur mariage, le couple a annoncé sa grossesse, ce qui a suscité de nombreuses critiques et trolling. Eh bien, Alia et Ranbir Kapoor l’ont rendu aux trolls de la manière la plus élégante possible. En ce moment, le couple se prépare pour la sortie de leur premier film ensemble Brahmastra. Après Darlings, Alia et Ranbir lanceront ensemble les promotions de leur film. et les fans ont hâte de voir M. et Mme Kapoor ensemble.