La star d’EASTENERS, Zaraah Abrahams, a admis que Chelsea Fox n’avait « aucune idée » de sa dangereuse relation amoureuse avec le tueur Grey Atkins.

L’actrice a parlé de l’intérêt amoureux à venir de son personnage dans le feuilleton BBC One, ce qui pourrait mettre sa vie en danger.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers EastEnders ici

BBC/Kieron McCarron/Jack Barnes

EastEnders Zaraah Abrahams a admis qu’elle n’avait aucune idée du dangereux Gray[/caption]

Chelsea joue avec le feu la semaine prochaine alors qu’elle flirte avec le meurtrier Gray après son arrestation.

Elle est emmenée au poste de police pour être interrogée sur des biens volés au domicile de Ruby Allen et Martin Fowler.

Denise et Jack affrontent Chelsea lorsqu’ils ont vent de son arrestation, Jack lui conseillant de prendre un avocat et suggérant Gray.

Chelsea accepte mais semble plus intéressée par le flirt lorsqu’elle rencontre Gray.

BBC

Chelsea joue avec le feu la semaine prochaine alors qu’elle flirte avec le meurtrier Gray[/caption]

Gray – qui est joué par l’acteur Toby Alexander Smith dans le feuilleton de la BBC – a déjà tué sa femme Chantelle, Tina Carter et Kush Kazemi.

L’actrice a révélé : « Elle pense que c’est un beau mec. Il se débrouille bien pour lui-même, alors elle le poursuit.

«Elle l’allumait d’abord pour obtenir un cadeau, mais il y a en fait une attraction, alors elle va avec.

«C’est difficile parce qu’elle est attirée par lui, évidemment, mais elle veut s’assurer que sa bataille juridique est sécurisée.

BBC/Kieron McCarron/Jack Barnes

Chelsea pourrait tomber dans le sinistre piège de Gray[/caption]

«Quand elle se rend compte que Gray ressent la même chose, elle ne le fait plus nécessairement pour des conseils juridiques gratuits. Il y a une étincelle là-bas et avec cela vient quelques avantages qui rendent l’attraction plus forte.

La star du feuilleton a expliqué qu’elle pourrait tomber dans le sinistre piège de Gray avant de pouvoir faire demi-tour.

Elle a poursuivi: « Elle le voit aussi comme un voltigeur, quelqu’un qui se débrouille bien pour lui-même. Pour être capable d’avoir bien fait alors, il doit avoir bien fait dans le monde du droit.

« C’est ce genre de fille. Dès qu’elle pense à quelque chose, elle ne voit pas vraiment que ça va mal jusqu’à ce que ça tourne vraiment mal.

BBC

Gray a assassiné trois personnes sur Albert Square jusqu’à présent[/caption]





Zaraah a expliqué que Chelsea aide Gray à tout oublier de ses crimes violents.

Elle a ajouté : « Ce n’est pas une grosse affaire, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et, même s’il sait en quelque sorte ce qu’elle veut, elle est amusante à côtoyer.

«Il est juste aspiré par l’énergie qu’ils ont ensemble. Il pense avec arrogance qu’il mérite un peu de plaisir dans sa vie et c’est ce que représente Chelsea au début. De toute évidence, Chelsea n’a aucune idée de ce à quoi ressemble vraiment Gray.

EastEnders est disponible pour regarder sur BBC Iplayer.