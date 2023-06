La star d’EastEnders s’inscrit à Strictly Come Dancing après avoir épaté les fans de soap

Le fils aîné de JADE Goody, Bobby Brazier, doit s’inscrire à la série Strictly Come Dancing de cette année.

La star d’EastEnders, 20 ans, a atteint le sommet de la liste de souhaits de la BBC après avoir épaté les fans du feuilleton en tant que Freddie Slater.

Getty

Nouvelles de l’Est

Une source de l’émission a déclaré: « Bobby est la signature de rêve pour Strictly – c’est un jeune batteur de cœur qui vient avec une énorme base de fans.

« Il a aussi une histoire très personnelle et il y a tellement d’amour pour Jade.

« Il y a quelques détails de dernière minute à régler, mais les pourparlers sont en phase finale. »

Bobby, né de Jade et de la star de la télévision Jeff Brazier, a d’abord commencé à travailler comme mannequin, mais s’est depuis tourné vers le théâtre.

Jade est devenue célèbre sur Big Brother en 2002 et est décédée d’un cancer du col de l’utérus en 2009.

Réfléchissant à la façon dont elle verrait sa carrière dans le savon, Bobby a dit qu’elle serait « tellement fière ».

Il a ajouté: « Papa est juste heureux que je gagne et paie un loyer. »

Bobby vit avec son père Jeff, sa belle-mère Kate Dwyer et son frère Freddie.

Il avait précédemment raconté comment il fondait en larmes en regardant des vidéos de sa défunte mère.

Il a déclaré: « On me dit toujours que c’est une héroïne et qu’elle était drôle et que les gens me voient en elle au quotidien, ce qui est bien.

« J’ai de la chance que [her life was] genre de public, parce que cela signifie que je peux regarder des vidéos quand je me sens assez fort pour regarder des vidéos.

« Mais parfois, je ne peux pas. Je pleurerai si je le fais.