La légende des EASTENDERS, Sid Owen, dit qu’il a une « pure haine » pour son père emprisonné qui l’a battu, sa mère et ses frères dans des colères ivres.

La star du feuilleton, 49 ans, a parlé de son passé troublé dans une interview exclusive avec The Sun alors qu’il lève le couvercle sur sa cocaïne et s’abreuve de frénésie et s’amuse avec des groupies.

Sid Owen ne pardonnera pas à son père prisonnier pour les abus[/caption]

Ricky a eu une enfance difficile[/caption]

Sid, qui a joué Ricky Butcher, révèle également qu’il a combattu une dépendance à la drogue après une enfance difficile et a déclaré: « Je suis fier d’être toujours en vie. »

Pourtant, Sid, son visage de boxeur chiffonné héritage d’une vie difficile, insiste sur ses jours de féminisation : « Je n’ai aucun regret, pas même le sexe à Tesco. »

Il a ajouté : « Grandir dans cet environnement sans parents et tout ça, tu vas forcément avoir des problèmes de santé mentale.

« La seule chose qui me permet de rester sain d’esprit, c’est la forme physique. Et essayer d’être bon avec les gens.

L’autobiographie de Sid, From Rags to Ricky, est publiée en feuilleton dans The Sun à partir de lundi.

Né David Sutton le 12 janvier 1972 dans la classe ouvrière d’Islington, au nord de Londres, Sid était le plus jeune de quatre frères de trois pères différents. En tant que jeune joufflu, il est devenu connu sous le nom de Steak and Kidney Sidney.

Maman Joan travaillait dans des pubs et une salle de bingo, tandis que papa, également David mais connu sous le nom de Porky, était un ivrogne violent. Âgé de cinq ans, Sid a aidé ses frères à commettre des cambriolages. Surnommé Spider-Man, il grimpait sur les toits puis se glissait à travers les lucarnes des magasins et ouvrait les portes.

Sid a également rappelé le sentiment « menaçant » lorsque son père revenait du pub et battait sa mère et ses frères. L’acteur a bloqué une grande partie du comportement de son père à l’époque.

Maintenant, il dit: « Vous avez juste de la haine pure pour quelqu’un comme ça. »

Son père a finalement été emprisonné pour « un vol à main armée » et Sid n’a eu aucun contact dès l’âge de six ans.

Lorsqu’il est devenu un habitué d’EastEnders, Porky l’a contacté et a organisé une réunion.

Sid pense qu’il voulait juste de l’argent. Il a conduit jusqu’au point de rendez-vous, a aperçu son père puis est parti à toute allure.

Il a dit: « Je ne voulais rien avoir à faire avec lui. » À la mort de Porky, un parent a contacté EastEnders pour lui demander si Sid voulait assister aux funérailles. C’était un « non » ferme.

PASSÉ TROUBLÉ

Maman Joan, 35 ans, est décédée d’un cancer du col de l’utérus en novembre 1979 alors que Sid n’avait que sept ans. Sa famille élargie pensait qu’il était trop jeune pour assister aux funérailles.

Cela a laissé un petit garçon consumé par le chagrin et bouillonnant de colère d’être laissé seul.

Sid dit que l’écriture du nouveau livre l’a aidé à se réconcilier avec son passé troublé.

Il a dit de sa jeunesse : « Vous êtes en colère contre vous-même et tellement frustré. Alors vous demandez : « Pourquoi moi ? » et pensez : « Pauvre moi ». Cela ne vous mène nulle part. Il faut être fort et penser positivement.

Sous un extérieur dur, un enfant de la rue se trouvait un étranger «effrayé» et «peu sûr» qui avait soif d’«affection».

Sid a été élevé par sa tante maternelle Carol Sullivan et son mari Michael.

Il mouillait le lit alors qu’il luttait pour accepter de perdre sa mère.

Il menait une vie sauvage dans les rues, volant et expérimentant avec de l’alcool et des cigarettes. Agé de dix ans, il a été arrêté pour s’être introduit par effraction dans une école et a reçu un avertissement de la police.

Découvrir le métier d’acteur l’a mis sur la bonne voie. Il a déclaré à propos de son adhésion à EastEnders en 1988 : « J’étais en admiration devant les autres.

« Nick Berry (Simon Wicks) était la plus grande star, le coup de cœur. Et il vivait aussi à Islington.

« Nous sommes devenus très proches, il était comme le frère aîné sensé que je voulais et dont j’avais besoin. »

La star, un habitué du savon depuis l’âge de 16 ans, a un jour admis avoir sniffé jusqu’à 20 lignes de cocaïne par jour alors que sa renommée montait en flèche.

Il a déclaré au Sun : « C’est récréatif, puis tout d’un coup, c’est comme ‘Attends, je dois lire des pages de scripts, puis aller travailler’.

« Vous pensez que vous pouvez le faire et vous en tirer. Je pensais pouvoir jongler avec les deux, mais je me suis vite rendu compte que c’était une idée idiote.

Dans les années 1990, il sniffait jusqu’à 200 £ de drogue par nuit.

Une fois, il a conduit jusqu’aux studios « drogué jusqu’aux yeux et bien au-delà de la limite d’alcool au volant ».

Sid a battu le médicament avec l’aide d’un professionnel après être entré en cure de désintoxication, ajoutant : « Cela a fonctionné. La drogue est une expérience de vie que j’ai heureusement laissée derrière moi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il boit toujours de l’alcool, Sid, qui nage et court jusqu’à six jours par semaine, a répondu : « Pas vraiment. Pas tellement maintenant. Je suis dans ma forme physique.

Sid avait des groupies à sa disposition dans la vingtaine. Il est sorti avec la sœur de Nick Berry, l’ancien copain des EastEnders, Amanda, et s’est plus tard retrouvé célibataire et jouait sur le terrain.

Il a eu une fois des relations sexuelles dans les toilettes d’un magasin Tesco avec une petite amie.

Il admet : « Il y avait (des femmes se jetant sur lui).

La drogue est une expérience de vie que j’ai heureusement laissée derrière moi.

Sid Owen

« Amanda m’a gardé dans le droit chemin. Mais les fois où j’étais célibataire, je la lapais. Tous les mecs célibataires le feraient.

« Vous ressentez ce sentiment d’insécurité de demander si quelqu’un est avec moi parce que je suis à la télévision ou que je suis célèbre.

« Ensuite, vous passez de l’autre côté et vous pensez: » Eh bien, je ne donne pas vraiment comme *** parce que je m’amuse – donc deux peuvent jouer à ce jeu. « »

Le mécanicien stupide Ricky a épousé la fougueuse Bianca Jackson (l’actrice Patsy Palmer) qui a crié « Rickaay! » régulièrement. Ricky a eu trois passages dans le feuilleton et a été vu pour la dernière fois en 2012.

Hors écran, Sid a été engagé deux fois. D’abord au danseur Carty Hubbard, 41 ans, en 2000, puis à l’animatrice de télévision Polly Parsons, 37 ans.

EastEnders m’a donné une vie incroyablement bonne et une vie privilégiée. Les portes ont toujours été laissées ouvertes.

Sid Owen

Leur relation a pris fin après six ans en 2012 et elle est maintenant mariée au footballeur Thomas Vermaelen, autrefois de l’équipe préférée de Sid, Arsenal.

L’acteur, qui vit près de Tower Bridge, a maintenant trouvé l’amour avec Victoria, employée de restaurant.

Il a déclaré: «Nous sommes sortis ensemble pour la première fois il y a 23 ans et nous sortons ensemble depuis un an. C’est le plus heureux que j’aie jamais été. Je m’installe enfin.

Sid a eu moins de chance dans d’autres aspects de sa vie. L’année dernière, il jouait au golf en Thaïlande lorsqu’une balle a cassé six dents et lui a fracassé la mâchoire.

Il a dit qu’il avait eu de la chance qu’il ne l’ait pas tué. Jusqu’à présent, il a eu 20 000 £ de soins dentaires et d’autres suivront.

Sid dit qu’il n’en a pas marre des gens qui lui crient « Rickaay » dans la rue, et pense qu’il va reprendre le rôle.

Le père de Sid, David Sutton[/caption]

Au sommet de sa gloire, il dépensait 200 £ par jour en frénésie de cocaïne[/caption]

Il a ajouté: «Cela m’a donné une vie incroyablement bonne et une vie privilégiée. Les portes ont toujours été laissées ouvertes. Ce n’est donc qu’une question de temps. Qui sait quand ? Jusqu’à ce qu’ils me tuent ! C’est la seule fois où je n’y retournerai jamais !

Son livre est dédié à Joan et il a déclaré : « Je me souviens d’extraits de maman et j’essaie de garder les bons souvenirs.

«Je suis venu de rien puis je suis devenu célèbre avec EastEnders. J’aurais aimé pouvoir soutenir maman, lui acheter une maison, l’emmener en vacances. J’aimerais qu’elle soit ici maintenant.

