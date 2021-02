La star d’EastEnders Shane Richie «  utilise un programme de congé après avoir dit qu’il était skint  »

La star d’EastEnders, Shane Richie, serait la dernière entreprise de la star à revendiquer le programme de congés.

Les rumeurs circulaient selon lesquelles la légende du savon avait encaissé une somme à six chiffres pour le passage de trois semaines sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here en lock-out à la fin de l’année dernière, mais le nombre exact n’a jamais été publié.

Avant de décrocher l’énorme concert, Shane a admis qu’il était « littéralement maigre » après le tournage d’une série télévisée et que Panto a été annulé au milieu de la pandémie de coronavirus en 2020.

Selon The Sun, les fichiers officiels du HMRC indiquent que sa société Bluebelle Skye Productions, qu’il est co-directeur avec sa femme Christie pour l’entreprise Companies House, a réclamé de l’argent dans le cadre du programme de congés.

Cela vient après que Shane a avoué que sa femme avait été soulagée de son concert sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here a payé leur carte de crédit.

La légende d’EastEnders a affirmé que le couple empruntait de l’argent à des amis, à la famille et à la banque pour joindre les deux bouts l’année dernière.

Avant son passage, il a déclaré: «Mes enfants étaient assez vieux pour voyager en Australie et ils voulaient rencontrer Ant et Dec. Nous étions tous très excités.

«Nous allions l’adapter à mes autres projets de travail alors que j’allais en tournée, faire une série télévisée et un panto, mais tout a été annulé en mars. Et maintenant je suis littéralement skint! Je ne m’attends pas à ce que le jour de pluie dure six mois. Heureusement, j’ai pu emprunter de l’argent à des amis, à ma famille et à la banque et ma femme est maintenant très heureuse que nous puissions enfin rembourser la carte de crédit.

Au cours de son passage I’m A Celebrity, Shane est devenu ému quand il a déclaré qu’il était presque en faillite après avoir investi dans un film.

Il s’est retrouvé sans travail et l’oblige à vendre la maison.

Les choses ont changé pour la star du feuilleton qui a fondu en larmes lorsque les patrons d’EastEnders ont dit qu’ils voulaient le faire passer pour Alfie Moon.

C’est le rôle qui a fait de Shane un nom connu dans l’industrie du showbiz.

Shane a dit à Victoria sur I’m A Celeb: « Je me souviens être entré et Gary Beadle, Tish Dean et je pense que Dean Gaffney étaient tous dans le Queen Vic et j’ai fait un peu (scène).

« Alors je suis entré et Tony Jordan qui a créé les Slaters était un grand fan de John Sullivan (Only Fools and Horses) et il a toujours voulu créer The Trotters mais dans EastEnders. Donc j’ai continué à revenir mais toujours aucune idée de ce que c’était Alors on part en vacances, je suis en faillite à cause de ce film dans lequel j’ai investi, je n’ai rien, je vends la maison, pas de travail.

« Le téléphone passe et c’est mon manager et il va EastEnders vous veulent. J’ai commencé à pleurer et il m’a parlé de ce personnage appelé Alfie Moon et dans mon premier épisode, j’entrerais et prendrais le contrôle du Queen Vic, j’ai commencé à pleurer . «

Auparavant, Shane parlait de dormir dans la rue pendant 10 jours alors qu’il n’avait que 16 ans.

Il a déclaré au Mirror: « Mon expérience de sans-abri est à un million de kilomètres des histoires tristes et tragiques que j’ai entendues au fil des ans de la part d’âmes authentiques qui ont tout perdu, à cause de l’abus de drogues ou d’alcool, de problèmes financiers ou de problèmes de santé mentale.

« Je n’ai pas choisi d’être sans-abri, personne ne le fait, mais contrairement à d’autres que j’ai rencontrés dans la même situation difficile, j’ai eu la chance d’avoir des options pour retourner à Londres. Ce que j’ai appris il y a près de 40 ans a eu et le sera toujours avoir, un effet durable sur moi.

«J’ai dormi dur pendant pas plus de dix jours avant que la triste réalité n’entre en jeu et me renvoie à la maison avec ma queue sale et non lavée fermement entre mes jambes.

« J’ai vite découvert qu’il n’y avait rien d’aventureux à dormir dans le froid glacial, dans une porte de magasin ou enveloppé dans un sac de couchage sur un banc de parc. »