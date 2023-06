La star d’EastEnders Shana Swash révèle qu’elle est enceinte de son premier bébé après avoir quitté le rôle de savon aux côtés de son frère Joe

L’ANCIENNE actrice d’EastEnders, Shana Swash, a révélé qu’elle était enceinte de son premier enfant.

L’actrice – qui a joué Demi Miller sur le feuilleton BBC One de 2004 à 2006 – a annoncé l’heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux vendredi.

Shana Swash a annoncé qu’elle attendait son premier bébé[/caption] Getty

Son vrai frère est Joe Swash[/caption]

Shana – dont le vrai frère est le favori de la télévision et la star de I’m A Celeb Joe Swash – a partagé une photo de son bébé scanné aux côtés de son fiancé Nick Jones.

Shana rayonnait en annonçant qu’elle attendait son premier bébé en six mois.

Elle a écrit: « EN ATTENTE… .BABY JONES 5 DÉCEMBRE 2023. »

De nombreux fans se sont précipités pour féliciter la star.

L’un d’eux a écrit: « C’est une nouvelle incroyable, félicitations Shana. »

Un autre a posté: « Tu vas être la meilleure maman. »

Nick et Shana sont ensemble depuis 2016 et se sont fiancés en août 2021.

L’actrice a fait sa première apparition sur le feuilleton de la BBC en 2004 en tant que sœur à l’écran de son frère.

Son alter-ego a été impliqué dans un certain nombre de scénarios captivants, y compris une grossesse chez les adolescentes.

Elle a décidé de quitter le Square avec maman Rosie et sa fille Alesha pour une vie meilleure en 2006.

Depuis son passage sur EastEnders, Shana est apparue dans Doctors, After You’ve Gone et River City.

Cependant, ses revenus les plus récents proviennent de sa nouvelle entreprise Swash & Jones coffee co. qu’elle a mis en place avec Nick.

Leur café est basé à Barnard Park à Islington, Londres.

L’actrice possède désormais son propre café[/caption]