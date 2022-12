La star d’EastEnders semble méconnaissable après s’être transformée en hérisson pour le panto de Noël

Une STAR d’EastEnders semblait méconnaissable alors qu’elle subissait une transformation épique pour la pantomime de la série.

Lorraine Stanley joue la rude et prête Karen Taylor au programme et avait l’air très différente de son moi habituel alors qu’elle était habillée en hérisson pour les clichés.

Instagram

La star d’EastEnders était méconnaissable[/caption] Bbc

Lorraine avait l’air très différente de son apparence habituelle en tant que Karen[/caption]

L’actrice portait une capuche hérisson extravagante pour le look, gardant son look habituel de “chignon désordonné” à l’abri des regards.

La peinture faciale de Lorraine était exquise car elle comportait des détails complexes alors qu’elle se transformait sans effort en personnage.

Elle a partagé un regard côte à côte d’elle-même après avoir terminé alors qu’elle tentait de nettoyer le maquillage de son visage en plaisantant en disant qu’elle avait l’air d’avoir été sur une “bender de trois jours”.

Lorraine a légendé la photo: “C’était un long tournage, que puis-je dire! J’ai l’air d’avoir été sur une cintreuse de trois jours .”

Elle a ajouté: “C’était génial de canaliser mon hérisson intérieur .”

Ses fans ont été bouleversés par son nouveau look alors qu’un fan lui a directement dit: “Tu as l’air vraiment drôle .”

Un autre a dit: “C’est super Lorraine ton plaisir me manque joyeux Noël xx. »

Tandis qu’un troisième ajoutait : “Meilleur hérisson à la télé .”

Lorraine est apparue dans le feuilleton de la BBC en tant que matriarche de la famille Taylor depuis juin 2017 et a figuré dans un certain nombre de scénarios très médiatisés.