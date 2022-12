La star d’EastEnders semble méconnaissable 18 ans après avoir joué la fille de Dirty Den

ELLE n’est pas apparue sur EastEnders depuis 18 ans et l’actrice Scarlett Alice Johnson ne pourrait pas être plus différente.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 37 ans, a joué l’adolescente rebelle Vicki Fowler qui a fait sensation lorsqu’elle est revenue à Walford en 2003 après s’être enfuie de chez elle aux États-Unis.

Twitter/@ActorsCove

L’actrice a maintenant l’air très différente[/caption]

Célèbre pour sa coupe Pixie, Scarlett a maintenant un bob blond chic.

L’histoire la plus mémorable de Vicki est sans doute lorsqu’elle est tombée enceinte après une aventure d’un soir avec le jeune frère d’Alfie, Spencer Moon.

Sa sœur adoptive Sharon, qui à l’époque pensait qu’elle était stérile, a offert à Vicki 10 000 £ pour lui donner le bébé à élever comme le sien.

Bien que Spencer ait fini par vouloir être le père du petit, Vicki a décidé de mettre fin à la grossesse – bien que le couple gère apparemment un bar ensemble à Sydney, en Australie.

Depuis qu’elle a quitté le Square, elle a continué à connaître du succès dans le monde du théâtre, remportant des rôles dans la comédie de Channel 4 Pete Versus Life (2010) et les films britanniques Panic Button (2011) et Adulthood (2008).

Vous pouvez également reconnaître Scarlett dans son rôle de Laura Derbyshire, une adolescente enceinte et nouvelle maman dans la comédie BBC Three Pramface, qu’elle a joué pour trois séries.

Sa carrière théâtrale est également allée de mieux en mieux, Scarlett apparaissant dans le rôle de Juliette dans une représentation en plein air de Roméo et Juliette au château de Stafford en 2005 et Mindy dans une reprise de Aunt Dan and Lemon au Royal Court Theatre en 2009.

Elle a joué – encore une fois – en tant que nouvelle maman dans la production en tournée de Soho Theatre de Radiant Vermin en avril.

Les fans de The Good Karma Hospital, un drame médical basé en Inde, reconnaîtront Scarlett Alice Johnson dans le rôle de Tommy McConnell dans la saison trois.

Plus récemment, elle a proposé des masterclasses pour les futurs acteurs.

TVI

Scarlett avait de nouveau l’air très différente à l’hôpital Good Karma[/caption]