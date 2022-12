La star d’EastEnders, Samantha Womack, montre un ÉNORME jardin enneigé avec son petit ami Oliver Farnworth

La star d’EASTENDERS, Samantha Womack, a montré son ÉNORME jardin enneigé en prenant des photos de son beau Oliver Farnworth.

La star du savon – qui est surtout connue pour avoir joué Ronnie Mitchell dans l’émission BBC One – s’est rendue sur son Instagram avec un clip vidéo.

Instagram/@samzjanus

Oliver a sorti son snowboard alors qu’elle glissait dans le jardin[/caption]

La star d’EastEnders, Samantha, 50 ans, qui a récemment parlé de sa bataille contre le cancer, semblait s’amuser dans son jardin enneigé.

Elle et son petit ami Oliver, 40 ans, ont ri alors qu’il sortait son snowboard et se dirigeait vers l’espace extérieur.

Le couple a été rejoint par leur chien excité, qui a couru et aboyé autour des pieds d’Oliver alors qu’il se déplaçait dans la neige.

On pouvait entendre Samantha rire en regardant la paire, zoomant sur Oliver, qui s’enveloppait dans une écharpe et un chapeau.

L’acteur, qui a joué Will Hackett dans Hollyoaks, s’est habillé de son bas de pyjama et d’un cardigan pour déconner sa tenue.

Samantha a légendé le message : “Lève-toi tôt pour les plaisirs de l’hiver avant 2 spectacles pour Le Lion, la sorcière et l’armoire. Viens nous voir!”

Cela survient peu de temps après que Samantha a révélé qu’elle n’avait plus de cancer.

Elle a raconté pour la première fois comment elle avait eu un cancer du sein en août de cette année et avait subi un traitement, y compris une tumorectomie.

En parlant d’obtenir le feu vert, Sam a dit OK ! Magazine: “Je me sens vraiment reconnaissant et vraiment reconnaissant de l’avoir attrapé quand je l’ai fait.

«Je me sens très reconnaissant pour ma vie. Je sais que cela semble fou, mais c’est presque comme si je pouvais voir la beauté de tout maintenant – comme si tout me semblait spécial.

« Je n’arrête pas de fondre en larmes, parce que je suis heureux.

“Je le pense [going through cancer] change votre perspective et tout à coup tout semble vraiment important et vraiment vital et vous appréciez soudainement tout.

Samantha, qui est maman de Benjamin, 21 ans, et Lily, 17 ans, d’un précédent mariage, a révélé son partenaire, a révélé que son partenaire Oliver l’a encouragée à parler ouvertement de son expérience du cancer.

La star – mieux connue pour avoir joué Ronnie Mitchell sur le feuilleton de la BBC EastEnders – a expliqué comment elle pensait que le cancer était « une attaque brutale contre sa féminité ».

Elle a dit: “Je n’arrêtais pas de dire:” Je ne veux pas que tu me trouves laide. Je ne veux pas te gêner.

« Juste des choses stupides que vous dites, mais ce sont des sentiments. Et aussi, pour moi de dire: ‘Je ne veux pas te faire subir ça, pourquoi diable voudrais-tu être avec quelqu’un qui va être dans et hors des hôpitaux ?!’

« Je ne savais pas au début à quel point ça allait être.

“Il n’arrêtait pas de me dire : ‘Idiot, c’est ce que je veux, je veux être ici avec toi. C’est un privilège pour moi d’être près de toi et tu es belle et je m’en fous de tes cheveux’.

L’actrice s’est rapprochée d’Oliver tout en agissant en face de lui dans l’adaptation scénique du thriller The Girl On The Train en 2019 et ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après.

Instagram/@samzjanus

Oliver a été rejoint par le chien du couple[/caption]