La star d’EastEnders, Sam Womack, révèle qu’elle est sans cancer après une bataille contre le cancer du sein

La star d’EASTENDERS, Sam Womack, a révélé qu’elle n’avait plus de cancer.

L’actrice, 53 ans, a raconté pour la première fois comment elle avait eu un cancer du sein en août de cette année et avait subi un traitement, y compris une tumorectomie.

Sam Womack a révélé qu'elle n'avait plus de cancer

En parlant d’obtenir le feu vert, Sam a dit OK ! Magazine: “Je me sens vraiment reconnaissant et vraiment reconnaissant de l’avoir attrapé quand je l’ai fait.

«Je me sens très reconnaissant pour ma vie. Je sais que cela semble fou, mais c’est presque comme si je pouvais voir la beauté de tout maintenant – comme si tout me semblait spécial. Je n’arrête pas de fondre en larmes, parce que je suis heureux.

“Je le pense [going through cancer] change votre perspective et tout à coup tout semble vraiment important et vraiment vital et vous appréciez soudainement tout.

Samantha, qui est maman de Benjamin, 21 ans, et Lily, 17 ans, d’un précédent mariage, a révélé que son partenaire, l’acteur de Corrie Olivier Farmworth, l’a encouragée à parler de ce qu’elle traversait – et il l’a aidée à accepter les changements qu’elle était expérimenté.

La star – mieux connue pour avoir joué Ronnie Mitchell sur le feuilleton de la BBC – a expliqué comment elle pensait que le cancer était “une attaque brutale contre sa féminité”.

“Je n’arrêtais pas de dire : ‘Je ne veux pas que tu me trouves moche. Je ne veux pas te gêner. Juste des choses stupides que vous dites, mais ce sont des sentiments. Et aussi, pour moi de dire: ‘Je ne veux pas te faire subir ça, pourquoi diable voudrais-tu être avec quelqu’un qui va être dans et hors des hôpitaux ?!’ Je ne savais pas au début à quel point ça allait être mauvais », a-t-elle déclaré.

“Il n’arrêtait pas de me dire : ‘Idiot, c’est ce que je veux, je veux être ici avec toi. C’est un privilège pour moi d’être près de toi et tu es belle et je m’en fous de tes cheveux.'”

L’actrice s’est rapprochée d’Oliver tout en agissant en face de lui dans l’adaptation scénique du thriller The Girl On The Train en 2019 et ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après.