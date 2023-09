La star d’EastEnders quitte son nouvel emploi après une « panne dans les coulisses » – le plongeant dans le chaos

L’ANCIENNE star d’EastEnders Cheryl Fergison a quitté son nouvel emploi suite à une « panne dans les coulisses ».

L’actrice a quitté le spectacle Mums The Word quelques jours seulement avant la soirée d’ouverture.

Éclaboussure

Cheryl Fergison a quitté son spectacle de théâtre à la dernière minute[/caption]

Elle devait jouer aux côtés de Sarita Ploughman et Poppy Tierney pour une tournée nationale de 28 dates.

Le Mirror rapporte qu’elle a souffert de crises de panique et d’anxiété lors des répétitions, ce qui l’a amenée à quitter la série à la onzième heure.

Cheryl a quitté EastEnders en 2016 lorsque son personnage a été tué.

Elle avait auparavant hâte de revenir sur scène après une interruption d’emploi avant son départ soudain.

Cela a inquiété ses co-stars pour la femme de 58 ans, qui a déclaré qu’elle « avait énormément de choses à faire ces derniers temps ».

Des sources ont déclaré au site Web qu’elle avait plongé le spectacle dans le chaos alors que les producteurs se précipitaient pour trouver un remplaçant permanent.

Un initié de l’émission a déclaré : « Cheryl a malheureusement dû se retirer de la tournée pour des raisons personnelles et nous pouvons tous convenir qu’elle devrait donner la priorité à elle-même et à sa santé.

« Laurie Brett, co-star de Cheryl dans Eastenders, assumera le rôle et rejoindra le casting de Mums The Word lors de leur tournée au Royaume-Uni. »

Cheryl a publié une déclaration disant à ses fans : « Très malheureusement, c’est pour vous faire savoir que j’ai dû me retirer de la merveilleuse production théâtrale « Mums the Word ».

« Il n’y a rien que j’aime plus que de me connecter avec un public en direct et c’est quelque chose que je n’ai jamais eu à faire dans le passé.

«Mais il se passe énormément de choses ces derniers temps et j’ai besoin d’être pleinement présent pour ma merveilleuse famille.

« Les producteurs de la série ont été absolument géniaux et je tiens à les remercier très sincèrement pour toute leur compréhension. »

La Méga Agence

L’ancienne actrice d’EastEnders a parlé aux fans de sa sortie surprise du spectacle de théâtre[/caption]