La star d’EastEnders, Perry Fenwick, était mariée à la beauté de Coronation Street

La star d’EastEnders Perry Fenwick a déjà été marié à l’actrice de Coronation Street, Angela Lonsdale.

Les mondes du savon sont entrés en collision lorsque l’acteur d’EastEnders, célèbre pour jouer Billy Mitchell, et la beauté de Coronation Street, connue sous le nom de policière Emma Taylor, sont tombées amoureuses une fois.

Rapidement, ils ont consolidé leur statut de l’un des couples les plus forts du monde du showbiz après s’être marié en 2005.

Mais leur mariage s’est effondré à peine cinq ans plus tard et ils se sont séparés en 2010.

À l’époque, un porte-parole du couple a déclaré: «Perry Fenwick et Angela Lonsdale se sont malheureusement séparés après cinq ans de mariage.







(Image: PA)



« Ils ne feront aucun autre commentaire. »

Perry, 58 ans, a continué son rôle de longue date dans EastEnders depuis qu’il a commencé comme Billy en 1998.

Son personnage est un parent éloigné de Phil Mitchell.

En comparaison, Angela a joué dans Coronation Street pendant trois ans entre 2000 et 2003.







(Image: BBC / Jack Barnes)



C’était son grand rôle avant de se lancer dans d’autres parties de la télévision.

Elle a décroché les premiers rôles dans Our Girl, Doctors et The Bill.

Dans sa vie personnelle, l’actrice s’est mariée une seconde fois comme elle disait «je fais» au guitariste Jonny Davies en 2016.

Récemment, Angela a révélé que le premier lock-out national au Royaume-Uni l’avait rendue «plus reconnaissante» pour tout.







(Image: BBC)



En août, l’actrice a eu la chance de s’évader à Malte avec ses meilleures amies du showbiz Denise Welch, Jenny Powell et Kate Thornton au cours de l’été à la suite du relâchement temporaire des directives sur les coronavirus.

À l’époque, Angela avait dit OK! magazine: « Lockdown m’a rendu plus reconnaissant.

«Je suis reconnaissant de renouer avec mes meilleurs amis. Notre première nuit ici, nous étions tous tellement étourdis d’être ensemble.

« C’était une nuit d’été très chaude. »