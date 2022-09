La star d’EastEnders Nigel Harman a une nouvelle carrière surprise 17 ans après la sortie du savon de choc

L’ANCIENNE star d’EastEnders, Nigel Harman, a révélé sa nouvelle carrière surprise 17 ans après avoir été tué dans le feuilleton.

L’acteur – qui a joué Dennis Rickman dans Albert Square de 2003 à 2005 – est devenu un expert de la méditation, offrant régulièrement aux fans des conseils et des astuces sur la façon de rester conscient.

Instagram

Bbc

L’acteur a joué Dennis Rickman dans EastEnders[/caption]

Le coach de méditation de 49 ans croit qu’il faut “rendre la pleine conscience simple et accessible à tous”.

Il s’est fait appeler l’acteur méditant et a son propre site Web qui propose des ateliers, des méditations guidées, des cours et de la méditation de réadaptation sportive.

Le site Web se lit comme suit: “Son approche pédagogique propose la méditation d’une manière qui rend amusant pour les gens d’apprendre et de vivre la joie de ce moment, ici même.”

Le favori de la télévision a poursuivi: “J’ai commencé à méditer il y a plus de dix ans et j’ai ressenti l’impact positif que cela a eu sur ma vie et sur ceux qui m’entourent.

EN SAVOIR PLUS SUR EASTENDERS L’est de celui-ci Les fans d’EastEnders craignent la crise du casting alors qu’UNE AUTRE star quitte Walford il est de retour! Shane Richie d’EastEnders en train de filmer le retour d’Alfie Moon

«Où que nous soyons dans la vie, chacun de nous aura des périodes où nous sentirons que nous sommes en décalage avec nous-mêmes, que nous faisons du surplace ou même à la dérive.

“Prendre un moment pour faire une pause, se détendre, s’ouvrir, nous reconnecte avec nous-mêmes et la vie qui est ici, en ce moment, tout autour de nous.

“C’est pourquoi je souhaite vous aider à démarrer ou approfondir votre pratique en partageant des astuces pratiques, des techniques et des conseils.”

La star utilise souvent les réseaux sociaux pour partager des clichés de lui qui ont l’air paisible et satisfait alors qu’il partage ses propres expériences avec la méditation.





Pendant son passage au feuilleton, le personnage de Nigel, Dennis, était connu pour sa romance interdite avec sa sœur adoptive Sharon (Letitia Dean).

Juste avant que son personnage ne soit tué le soir du Nouvel An, Sharon a découvert qu’elle était enceinte de l’enfant de Dennis – qu’elle a appelé Dennis en son honneur.

Elle a ensuite épousé Phil Mitchell, qui a avoué des années plus tard être celui qui a tué Dennis.

En janvier, les fans ont adoré l’acteur après l’avoir vu à la télé près de deux décennies après qu’il soit devenu célèbre.

Nigel a choqué les fans lorsqu’il est apparu sur Loose Women avec de nombreux commentaires sur son apparence juvénile.

L’acteur, qui est apparu depuis dans Downton Abbey, semble avoir à peine vieilli depuis son passage emblématique sur Albert Square.

« Nigel Harman n’a pas vieilli d’un jour. Je me souviens si bien de l’époque de Dennis. C’était Eastenders à son meilleur », a écrit un fan sur Twitter.

Un autre a ajouté: “Putain de merde ! Nigel n’a pas du tout vieilli.

Et un troisième a commenté: “Nigel Harman l’a toujours compris!”

Rex