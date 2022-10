La star d’EastEnders, Natalie Cassidy, partage une photo d’une fille rarement vue alors qu’ils sortent les décorations d’Halloween

La star d’EASTENDERS, Natalie Cassidy, a donné aux fans un aperçu de sa plus jeune fille alors qu’ils se préparent à célébrer Halloween.

L’actrice, 39 ans, a photographié Joanie, six ans, en train de fouiller dans une boîte géante de décorations effrayantes après les avoir descendues du grenier.

La petite Joanie porte un chapeau de sorcière en un clin d’œil et tient un sac « des bonbons ou un sort » en forme de main de squelette.

En publiant la photo amusante sur Instagram, Natalie a dit à ses 178 000 abonnés : “Les décorations d’Halloween sortent !”

Natalie, qui est surtout connue pour jouer Sonia Fowler dans EastEnders, a deux filles.

Elle est maman d’Eliza, 12 ans, qu’elle a eu avec son ex-partenaire Adam Cottrell, et elle partage Joanie avec son fiancé Marc Humphreys.

Natalie publie rarement des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux, mais elle aime donner un aperçu occasionnel aux fans.

Ayant elle-même trouvé la gloire à l’âge de 10 ans en jouant Sonia, la fille aînée de Natalie, Eliza, a eu son propre goût de la célébrité plus tôt cette année.

En janvier, elle a révélé que c’était sa propre Eliza qui avait participé à Junior Bake Off sur Channel 4, après avoir postulé à l’âge de 10 ans.

Mais la star avait gardé la bouche légèrement fermée jusqu’à ce qu’Eliza soit renvoyée de la célèbre tente.





Ensuite, elle a partagé une photo d’Eliza tenant un bol à mélanger et un fouet sur Instagram.

À côté, elle a écrit : « Voici Eliza. Elle avait 10 ans et a décidé de s’inscrire pour le junior bake off.

« J’ai dit, oh Eliza, tu ne réussiras jamais, des milliers postulent et je ne veux pas que tu sois déçue. Elle a réussi. Et sa confiance, sa détermination et sa maturité m’ont époustouflé.

“Je suis fière de mes filles tous les jours. Mais voir l’un d’eux être si gentil et aider les autres dans la tente tous les soirs cette semaine, a fait de moi la maman la plus fière du monde.

Natalie a ajouté: “Je n’en ai pas beaucoup parlé – Rien à voir avec moi. C’était son aventure. Merci @britishbakeoff de l’avoir accueillie et de s’être si bien occupée d’elle tout au long du processus.

« Mon conseil à tous. Lorsque votre enfant veut faire quelque chose, ne l’en empêchez pas. Les rêves deviennent réalité.”

