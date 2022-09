La star d’EastEnders, Natalie Cassidy, partage une douce photo de filles rarement vues posant devant sa porte d’entrée automnale

NATALIE Cassidy a partagé une douce photo de ses filles rarement vues posant devant leur incroyable porte d’entrée sur le thème de l’automne.

La star d’EastEnders, 39 ans, est maman d’Eliza, 11 ans – d’une relation précédente – et de Joanie, cinq ans, qu’elle partage avec son fiancé Marc Humphreys.

Instagram

Natalie Cassidy a partagé une douce photo de ses filles posant à la maison[/caption]

Instagram

Elle partage Joanie, six ans, avec son fiancé Marc Humphreys[/caption]

Bbc

L’actrice est surtout connue pour avoir joué la légende d’EastEnders Sonia[/caption]

L’actrice de Sonia Fowler, Natalie, a posté la photo sur Instagram, montrant les filles posant devant une immense arche saisonnière autour de la porte.

Elle l’a légendé: “Quand vous rentrez chez vous après une longue journée et que vos filles ont passé une belle soirée ensemble sans disputes. Parfait. .

“Chaque fois que je rentre chez moi, ma nouvelle porte d’automne me rend si heureux. Merci @thedoordisplaycompany d’avoir créé cela pour moi – juste le meilleur ! .”

Natalie a récemment parlé de son parcours de perte de poids et a avoué avoir des regrets pour ses deux DVD de fitness.

Elle a sorti deux DVD de perte de poids, Natalie Cassidy’s Then and Now en 2007 et The Perfect Ten ans plus tard.

S’ouvrant sur le podcast Comfort Eating with Grace Dent, l’actrice a déclaré qu’elle avait repris tout son poids peu de temps après l’accord.

“J’étais très en surpoids et ils m’ont approché et m’ont dit écoutez, nous allons vous donner 100 000 £, nous allons vous mettre vraiment en forme et vous allez perdre quatre pierres”, a expliqué Natalie.

“J’étais comme, ‘Joyeux jours, allons-y’. J’ai juste pensé, ‘C’est beaucoup d’argent’ mais ce n’était pas la bonne chose à faire.





“Ce n’était pas le cas – vous perdez beaucoup de poids en trois ou quatre mois, douze ou seize semaines, peu de calories et vous vous entraînez tous les jours.

“Je suis arrivé là-bas, et dès que ce DVD est sorti, j’ai mangé pour l’Angleterre. J’ai repris tout le poids en huit semaines.