La star d’EastEnders, Natalie Cassidy, est «au point de rupture» car elle «ne peut pas voir et ne peut pas respirer» en raison de la bataille contre le rhume des foins

Natalie Cassidy, d’EASTENDER, a déclaré aux fans qu’elle était au « point de rupture » alors qu’elle luttait contre un grave rhume des foins.

L’actrice a déclaré qu’elle pouvait à peine ouvrir les yeux et ne pouvait pas respirer dans une vidéo Instagram enregistrée ce week-end.

2 Natalie Cassidy a du mal avec le rhume des foins

Les niveaux de pollen ont grimpé en flèche avec le temps chaud et Natalie en a assez.

Les yeux remplis de larmes, elle a déclaré: « Je voulais voir si tout le monde profite du temps, parce que ce n’est pas le cas.

« Je ne peux pas respirer. Je ne vois pas à peine, et ce rhume des foins est fou cette année.

« Ce n’est pas une expérience agréable, et j’aimerais me verser de l’Optrex dans les yeux toute la journée et me mettre dans un lit fraîchement lavé, qui a malheureusement été dans le sèche-linge, pas sur une ligne, ce que vous devriez vouloir – et je envie de dormir et de se réveiller en octobre.

2 Elle a dit qu’elle pouvait à peine ouvrir les yeux

« Je vais essayer de sortir et de profiter de la pataugeoire avec moi les enfants, mais je suis au point de rupture. »

Elle a ensuite tendu un verre de vin et a ajouté: « Et apparemment, cela n’aide pas non plus le rhume des foins, mais bon. »

Cependant, elle manquait de soutien de ses amis et de ses partisans.

Stacey Dooley l’a saluée comme « la reine du peuple », tandis qu’un fan a écrit: « J’espère que tu vas bien Nat, tu as ce hun xx. »

Un autre a dit: « Ahh, je te bénis, j’espère que ça ira mieux pour toi xx. »

Natalie n’est pas la seule star en difficulté en ce moment. Molly-Mae Hague de Love Island s’est également plainte du rhume des foins, ce qui l’empêchait de se maquiller.