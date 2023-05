La star d’EastEnders, Milly Zero, est très différente de Dotty en crop top lors d’une pause ensoleillée avec son petit ami

La star d’EASTENDERS, Milly Zero, avait l’air très différente de son personnage à l’écran, Dotty Cotton, pendant ses vacances avec son petit ami.

L’actrice – qui a quitté le feuilleton BBC One l’année dernière – profite d’une pause bien méritée à Barcelone.

Milly, 23 ans, avait l’air incroyable alors qu’elle se glissait dans un haut court noir et bleu pendant une journée de visites.

La star du feuilleton a visité les sites touristiques, notamment La Sagrada Familia et le parc Güell.

Milly avait l’air chic dans diverses tenues, y compris une chemise à carreaux et un pantalon marron et une paire de bas amples crème et une chemise blanche surdimensionnée.

La star de la télévision s’est ensuite barbotée dans un maillot de bain vert citron sur une piscine sur le toit.

Milly – qui a joué le fauteur de troubles Dotty sur le feuilleton – a également partagé une jolie photo avec son petit ami rappeur Ransom Fa.

Suite à sa sortie de choc à la fin de l’année dernière, il semble que Milly ait troqué le petit écran pour la scène – après avoir révélé qu’elle avait décroché un énorme rôle de théâtre aux côtés d’un acteur hollywoodien et d’une légende du West End.

Milly, qui a rejoint le feuilleton pour la première fois en 2019, sera l’un des chefs de file de la production du théâtre Stafford’s Gatehouse de A Midsummer Night’s Dream lors de son ouverture en juin.

Elle jouera aux côtés de l’acteur australien Jonathan Hyde, qui est apparu dans une série de superproductions hollywoodiennes, dont Jumanji, Titanic et The Mummy, et l’icône du West End Kerry Ellis.

Milly a profité de ses médias sociaux pour informer les fans de son nouveau grand rôle loin du feuilleton.

Partageant l’annonce officielle du casting du théâtre, Milly l’a sous-titrée: « Tellement ravie de rejoindre Kerry Ellis et Jonathon Hyde pour jouer Hermia dans A Midsummer Night’s Dream au Gate House Theatre.

« J’ai tellement manqué d’être sur scène ces dernières années, alors je suis ravi de revenir avec un nouveau défi – ma première pièce de Shakespeare. J’espère voir certains d’entre vous là-bas. »

Les dernières scènes de Milly ont été diffusées en décembre après que son personnage a quitté Walford dans un éclat de gloire après avoir découvert qu’elle n’avait pas été laissée dans la maison de feu sa grand-mère Dot dans son testament.

Dotty est restée furieuse après avoir découvert que la maison avait plutôt été laissée à son ennemie Sonia Fowler (Natalie Cassidy).

Elle a menacé d’incendier la maison dans des scènes dramatiques mais a changé d’avis et a quitté la place pour de bon dans un taxi.

