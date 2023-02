La star d’EastEnders, Mica Paris, révèle un régime de santé intensif avec cinq jours d’entraînement par semaine

La star d’EASTENDERS, Mica Paris, a révélé son régime de santé intensif, comprenant cinq jours d’entraînement par semaine.

La chanteuse et actrice de 54 ans ne fait pas les choses à moitié lorsqu’il s’agit de garder le contrôle de sa santé et de sa forme physique et savoure une boisson quotidienne à la spiruline depuis plus de 20 ans.

Mica Paris respecte un régime de santé strict qui l'aide à rester active en tant que grand-mère

Mica s’est ouverte sur le fait d’être grand-mère et sur la façon dont elle est capable de rester active pour eux grâce à la façon dont elle a pris soin d’elle au fil des ans.

Elle a déclaré au Sun: “J’y vais toujours. La musique vous garde jeune et l’alcool vous vieillit et vous vieillit et c’est vraiment mauvais pour la voix.

La star ne boit pas d’alcool, mais admet qu’elle a passé des “moments merveilleux” quand elle en avait l’habitude.

Mica a poursuivi : « Ça ne me manque pas de boire. Vous arrivez soudainement à un endroit où vous n’y pensez même pas.

«Je peux courir et je fais de la gym cinq jours par semaine. Quand mon petit-fils arrive, il a presque quatre ans, et croyez-moi, ce garçon me fait courir partout. Je dois être en forme pour lui.

Discutant de sa routine “stricte”, Mica a précisé : “Je bois de la spiruline tous les jours et ce depuis vingt ans, ainsi que 2000 milligrammes de vitamine C.

« Je prends aussi des choses pour équilibrer mes hormones, qu’il s’agisse d’onagre ou de bourrache. Il est très important de maintenir l’équilibre hormonal.

«Je m’entraîne également 40 minutes par jour, cinq jours par semaine, et je fais du Pilates une fois par semaine également. Je suis prêt à partir !”

En plus de sa carrière musicale chargée, Mica a également un documentaire qui sort cette année pour lequel elle est “très excitée”.

“Je vais aussi faire l’album numéro 10 cette année, et j’ai un livre qui sort donc ce sont mes trois grands projets cette année. Alors souhaite-moi bonne chance.

Mica parlait avant sa performance au Nordoff Robbins Legends of Rugby Dinner.





Après un acte époustouflant qui a mis tout le monde debout, la talentueuse star s’est rendue sur Instagram et a écrit: “Chanter mon cœur pour @nordoffrobbins hier soir, merci beaucoup de m’avoir invité .”

Mica, présentatrice de télévision et musicienne bien-aimée, a sorti son premier album So Good en 1998 qui est devenu Platine.

Elle s’est également tournée vers la présentation à la radio et à la télévision.

En vedette sur Miss Naked Beauty de Gok Wan, CelebAir d’ITV, et elle a co-animé What Not To Wear de la BBC.

En 2006, Mica a participé à Strictly Come Dancing, où elle était associée au professionnel Ian Waite, mais le couple a été éliminé la deuxième semaine.

En 2020, la star a rejoint le casting d’EastEnders en tant qu’Ellie Nixon.

