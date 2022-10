La star d’EastEnders, Melissa Suffield, transporte son fils à l’hôpital pour la troisième fois en deux semaines

L’ANCIENNE star d’EastEnders, Melissa Suffield, a transporté son fils à l’hôpital hier soir pour la troisième fois en 16 jours.

L’actrice, qui a joué Lucy Beale dans le feuilleton de la BBC, a révélé qu’elle “s’était retrouvée dans une ambulance” à 2 heures du matin ce matin alors que River, deux ans, était tombée malade.

Melissa a dit à ses abonnés: «Retour à A&E à nouveau. Cela fait trois visites au cours des 16 derniers jours.

«Compte tenu de 3 charges de nébuliseur (il n’était PAS un fan) et de certains médicaments, il s’est redressé. J’ai beaucoup aimé avoir un biscuit au lit et se faire une amie qu’il appelait Baby, même si elle était plus âgée que lui.

Elle a poursuivi: « Ont été renvoyés chez eux avec des inhalateurs pour se sevrer des différents nébuliseurs et d’autres médicaments.

« Fondamentalement, nous sommes ravis d’être entrés car c’est absolument là où nous devions être. Faites toujours confiance à votre instinct.

« Juste un méchant virus qui est méchant. Croisons les doigts ça passe vite maintenant, je ne suis pas partant pour un 4e visite la semaine prochaine, mais plus que tout, je suis content qu’il aille mieux maintenant.”

Melissa, qui a donné naissance à son fils River en mars 2020, est devenue bien connue pour partager sa vie de parent ainsi que des messages de confiance corporelle.

Elle est devenue célèbre sur le feuilleton de 2004 à 2010 après l’avoir rejointe alors qu’elle n’avait que 11 ans.

La star est fiancée au directeur de croisière Robert Brendan, ce qui signifie souvent passer des mois à la fois en tant que parent seul.





Elle avait précédemment expliqué à quel point c’était un ajustement pour River lorsque son père revenait, en disant: “C’est un énorme changement dans son monde.

« Il doit partager son meilleur pote, il y a un homme étrange dans son lit, il a eu toute son existence renversée.

“Beaucoup à gérer pour n’importe qui, sans parler d’un tout-petit né dans une pandémie.”

