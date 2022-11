La star d’EASTENDERS, Max Bowden, “n’arrive pas à dormir” et souffre alors qu’il lutte contre le chagrin après la mort de son meilleur ami.

L’acteur de 27 ans – qui joue Ben Mitchell dans le feuilleton de la BBC – a été dévasté en septembre de l’année dernière lorsque son ami Maxwell Alexander Gray Thompson est décédé subitement.

La star d’EastEnders, Max Bowden – qui joue Ben Mitchell – a parlé de son chagrin après la mort de son meilleur ami[/caption] Instagram

Max a soudainement perdu son meilleur ami Maxwell en septembre de l’année dernière[/caption]

Sa mort est survenue quelques mois seulement après le décès de deux de ses autres amis proches, et plus d’un an plus tard, le chagrin frappe toujours Max durement.

S’adressant à ses histoires Instagram, Max a partagé une photo de lui et Maxwell souriant pour une photo et a écrit dessus: «Le chagrin est si étrange.

“J’ai passé une journée incroyable. Je me suis senti bien. Et maintenant, je ne peux pas dormir et je ressens une telle douleur à cause de la perte.

« Je pense qu’il est vraiment important de partager ce que nous ressentons. @hussainmanawer m’a appris ça. C’est normal de se sentir triste et de se sentir en colère.

“La vie est cruelle. C’est dur. Et perdre vos proches est irrécupérable. Tout ce que nous pouvons faire, c’est de notre mieux.

Il a conclu: “Ce soir pourrait être une mauvaise nuit, j’accepte ce que je ressens en ce moment. Mais je m’efforce aussi de me laisser me sentir différemment demain. Ceci aussi devrait passer. X”.

En septembre de l’année dernière, Max s’est rendu sur Instagram pour partager sa douleur d’avoir perdu son meilleur ami Maxwell.

Il a posté un certain nombre de photos d’eux s’amusant ensemble et a écrit un long message à côté.

Il a écrit : « Maxwell Alexander Gray Thompson. Merci d’avoir été mon meilleur ami pendant 15 ans, d’avoir parcouru toutes les avenues avec moi, d’avoir combattu avec moi à chaque fois, d’avoir éclairé chaque minute de chaque jour et de m’avoir aimé comme vous l’avez fait.

“Je n’aurai jamais de meilleur ami et je n’aimerai jamais autant un homme de ma vie.

“Tu étais mon âme sœur, mon rocher, mon tour ou mourir, mon tout – et je suis tellement reconnaissante d’avoir pu t’appeler mon meilleur ami. J’ai tellement de chance.

Max avait précédemment révélé que son ami Luke Goodings était décédé en juin 2021 et que son ami agent Terry Mills était décédé en février de la même année.