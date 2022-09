La star d’EastEnders, Max Bowden, devient papa pour la première fois alors que son ex donne naissance à un petit garçon et révèle un adorable nom

La star d’EASTENDERS, Max Bowden, est devenue père pour la première fois – comme son ex-petite amie a révélé qu’elle avait accueilli un petit garçon.

Roisin Buckle s’est rendue sur sa grille Instagram mercredi soir pour montrer les premières jolies photos de leur fils nouveau-né.

Max a accueilli le petit garçon avec son ex-petite amie Roisin

Max s'est rendu sur Instagram pour célébrer la naissance de son fils

Max, 27 ans, et son ex-petite amie Roisin ont révélé qu’ils attendaient leur premier enfant en avril – après être restés en bons termes.

Maintenant, l’ancienne partenaire de la star de la télévision a révélé qu’elle avait donné naissance à leur fils la semaine dernière, partageant les premiers clichés du bébé.

Roisin est allée sur son Instagram avec une jolie photo en noir et blanc des pieds du bébé, avant de la montrer en train de le blottir peu après la naissance.

Le message a été partagé par le fier papa Max avec ses fans, alors que l’ancien couple révélait le doux nom de leur fils pour la première fois.

“Reginald Buckle né le 19 septembre 2022”, Roisin a légendé le message, qui, selon elle, a été retardé en raison de ses “mains pleines”.

“Je n’ai pas pu publier jusqu’à présent, car en plus d’avoir les mains pleines, j’ai été dans une bulle d’amour complète, en créant des liens avec mon fils et en passant du temps à apprendre à se connaître”, a-t-elle ajouté.

“C’est cliché mais je n’ai jamais ressenti l’amour comme ça, je ne peux pas commencer à expliquer.”

Cela vient après que Roisin a révélé qu’elle n’avait pas entendu parler de l’acteur des EastEnders depuis près de deux mois avant la naissance.





Roisin a découvert que Max était en couple avec la co-vedette d’Albert Square Shona McGarty en mai, quelques semaines seulement après leur séparation.

Parlant pour la première fois de la rupture, le directeur des assurances Roisin a révélé que la star du feuilleton avait depuis raté des scans et des événements clés, la laissant en larmes.

L’homme de 37 ans a déclaré: «À l’époque, j’étais partout, pleurant, ne pouvant pas envisager un avenir sans lui à mes côtés.

“Il y avait de l’espoir que nous puissions coparentalité, mais je n’ai pas eu de nouvelles de lui depuis environ six semaines maintenant, donc je ne sais pas vraiment où cela en est.

“La porte est ouverte et je ne l’empêcherais jamais de voir son fils, alors j’espère que nous entendrons parler de lui.”

Il est entendu que Max s’est depuis engagé à soutenir financièrement leur enfant – bien qu’il n’ait pas participé à l’analyse de 20 semaines.

S’exprimant sur son nouveau podcast One Mum and a Baby, Roisin a révélé: «J’étais dans une situation difficile, mon ex-partenaire et moi-même n’étions pas vraiment en bons termes, même à ce stade, c’était intermittent.

« Il a décidé de ne pas venir. J’étais assez abattu et je me sentais vulnérable. C’était vraiment dur pour moi. Même le jour de la révélation du genre, j’ai passé la matinée à pleurer.

La meilleure amie de Roisin, Jez Jarman, 27 ans – qui apparaît comme sa première invitée sur le podcast – l’a accompagnée aux cours de numérisation et prénatals.

Elle décrit sa copine comme un “père de substitution” et révèle que Jez serait à ses côtés pour la naissance, et non son ancien beau Max.

Roisin a accouché le 19 septembre

Max a depuis noué une relation avec sa co-star Shona