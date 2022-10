La star d’EastEnders Maisie Smith admet qu’elle s’est “vraiment p***ée et a dormi pendant 24 heures” après que SAS Who Dares Wins

QUATORZE noms connus ont entrepris le test le plus difficile de la télé dans Celebrity SAS de cette année: Who Dares Wins.

Les téléspectateurs ont vu Maisie Smith, Calum Best, AJ Pritchard et Ferne McCann réussir le test final alors qu’ils subissaient dix heures d’interrogatoire exténuant avant de gravir une montagne sous une chaleur étouffante en Jordanie.

L’instructeur en chef Rudy Reyes leur a dit : « Dès le premier jour, nous avons exigé 100 %. Dans vos tâches, dans votre discipline, dans votre travail d’équipe.

“Lequel d’entre vous a donné tout ce qu’il avait?”

Trempés de sueur au sommet, les quatre ont été mis hors de leur misère alors qu’il poursuivait : « Félicitations.

« Vous êtes tous passés.

“Travail bien fait.”

Ferne et Maisie rejoignent la poignée de femmes victorieuses – la chanteuse Alexandra Burke et la paralympienne Lauren Steadman dans l’édition célébrité et trois dans la version régulière.

Ici, le formidable quatuor de cette année raconte comment le décès a changé leur vie.





MAISIE SMITH

‘ J’ai l’impression de pouvoir conquérir le monde ‘

Getty

Maisie Smith admet qu’elle s’est “vraiment p***ée et a dormi pendant 24 heures” après avoir terminé SAS Who Dares Wins[/caption]

Pete Dadds / Canal 4

À 5 pieds 1 pouce, Maisie était un outsider mais s’est avéré avoir une énorme force mentale[/caption]

L’ancienne actrice de GUTSY EastEnders, Maisie Smith, a célébré à la manière de Walford – en buvant quelques verres.

La star de Strictly Ballroom a déclaré: “J’ai été vraiment p * ssed puis j’ai dormi pendant 24 heures!

“C’est comme ça que j’ai célébré!”

À 5 pieds 1 pouce, Maisie était un outsider mais s’est avéré avoir une énorme force mentale.

Maintenant encore plus confiante, elle a déclaré au Sun : “Le personnel de direction disait toujours : ‘Nous ne recherchons pas le plus rapide ou le plus fort.

“Nous voulons quelqu’un qui a le cerveau et le cœur les plus forts”. Et je pense que je l’ai fait.

« C’est là que je les ai conquis, ma mentalité de ne jamais abandonner. Je ne me suis jamais senti plus autonome, plus fort.

« Au fil des ans, j’ai eu le sentiment de ne pas être assez bon.

«Mais cela a enlevé ce démon de mon épaule. Je suis sorti avec le sentiment que je pouvais conquérir le monde.

Cela a également aidé Maisie à être plus ouverte avec son nouveau petit ami, le chanteur de The Wanted Max George.

Elle a ajouté: “Maintenant, il me connaît vraiment.”

FERNE MCCANN

“Cela m’a transformé en un patron et un guerrier”

Pete Dadds / Canal 4

Ferne McCann de Towie a déclaré que l’expérience l’avait transformée en “patron et guerrière”[/caption]

La mère célibataire Ferne McCann a dédié son succès dans l’émission à sa fille dimanche.

L’ex-star de Towie a encadré son brassard de recrue et l’a accroché dans sa cuisine.

Ferne a déclaré: «C’est un rappel constant de ma force. Le dimanche, c’était du genre ‘Maman, qu’est-ce que c’est ?’.

“Et j’étais comme, ‘Tu verras, chérie’.

“Il y a toute la boue dessus, c’est très cool.”

Ferne pense que l’expérience prouvera enfin au public qu’elle est plus qu’une simple personnalité de la télé-réalité.

Elle a ajouté: “Cela m’a vraiment transformé en un patron absolu et un guerrier. J’ai l’impression que je peux réaliser n’importe quoi maintenant.

«Venant d’être une star de télé-réalité, vous êtes goudronné avec ce pinceau sans talent. Maintenant, j’ai prouvé que je suis une mauvaise patronne.

Mais il y avait aussi un retour un peu moins profond pour la star d’Instagram.

Elle a déclaré: “J’avais l’air en forme quand je suis sortie du spectacle!

“(Fellow Celeb SAS recrue) Ashley Cain était comme, ‘Ma fille, tu es belle. Vous avez des abdominaux qui éclatent.

CALUM MEILLEUR

‘Apportez le reste. Je suis un dur à cuire

Pete Dadds / Canal 4

Calum Best a déclaré que terminer le cours l’avait aidé à prouver qu’il était plus que le fils de George Best[/caption]

CALUM BEST a révélé que le cours l’avait finalement aidé à se sentir plus que simplement “le fils de George Best”.

Le fils de la légende du foot devenu personnalité de la télé, qui a eu du mal à trouver sa propre voie, a déclaré: “Je me disais, toutes ces expériences que vous avez eues dans la vie, tous ces hauts ou ces bas, que ce soit la faillite, que ce soit ça boit tous les soirs depuis des années.

“Que ce soit la perte de ton père et la pression des gens qui disent : ‘Qu’est-ce que tu es à part le fils de George Best ?’.

“Maintenant, je dis:” Je suis un enfoiré dur qui peut accomplir tout ce que je veux accomplir “. Apportez le reste.

Calum était stupéfait qu’il ait traversé l’interrogatoire sauvage.

Il a ajouté : « Vous sortez de là et il y a trois personnes à côté de vous. Vous allez, ‘Nous l’avons putain de fait’.

“Et puis ils disent, ‘encore une chose’.

« Et tu veux que j’aille grimper au sommet de cette montagne pour passer ce cap ?

“Et puis je suis allé, ‘Apportez-le f ** k’, et je l’ai juste cloué.”

AJ PRICHARD

‘Ne perdez pas de temps. Prendre une décision’

Pete Dadds / Canal 4

AJ Pritchard a déclaré que l’expérience l’avait changé et lui avait montré à quel point la vie est courte[/caption]

L’ANCIEN strictement pro AJ Pritchard a laissé entendre que la série avait provoqué un tel changement dans son état d’esprit qu’il l’avait fait repenser toute sa vie.

La danseuse s’est récemment séparée de sa petite amie de longue date Abbie Quinnen et sort maintenant avec l’influenceuse Zara Zoffany.

Il a déclaré après avoir terminé le cours : « L’expérience m’a changé.

« La vie est très courte et beaucoup de gens n’ont pas la possibilité de profiter de la vie à cause de la maladie ou on leur enlève la vie elle-même.

« Alors ne perdez pas de temps et ne vous demandez pas si vous allez prendre une décision.

“Prenez une décision, faites-la se produire, car si vous réfléchissez toujours, vous perdez du temps et de l’énergie.”

AJ dit qu’il avait une stratégie pour terminer la finale exténuante.

Il a ajouté: “J’ai toujours conservé 20% de mon énergie, juste au cas où je devrais en faire plus.

“Je venais de me dire que tout ce que nous ferions ensuite serait plus douloureux, plus épuisant, plus horrible.”

