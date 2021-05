La star d’EastEnders, Luisa Bradshaw White, parle de vivre avec un bipolaire

La star d’EASTENDERS, Luisa Bradshaw-White, a parlé de vivre avec Bipolar.

L’actrice – qui a joué Tina Carter dans le feuilleton de la BBC jusqu’à cette année – a expliqué comment elle faisait face à sa maladie dans un essai inspirant pour la semaine de sensibilisation à la santé mentale.

Luisa écrit dans le Métro: «J’ai un trouble bipolaire, qui, heureusement, je suis stable depuis des années, même si je regarde en arrière et suis choqué de ne pas avoir été diagnostiqué plus tôt, car j’en vois des schémas tout au long de ma vie.

«Bipolar m’a emmené dans une terre d’enfer, dont je ne pouvais tout simplement pas revenir.

«Mes effets étaient tellement incontrôlables et m’ont laissé extrêmement vulnérable et ma vie était pleine de peur et d’anxiété.»

Elle a ajouté qu’elle avait découvert la respiration artificielle comme mécanisme d’adaptation et que cela avait changé sa vie.

La respiration est une sorte de thérapie impliquant le contrôle conscient des schémas respiratoires sous supervision.

«C’était un souffle qui a finalement tout changé pour moi», a-t-elle ajouté.

«Cela et l’amour de soi et les soins personnels persistants. Grâce à la respiration, j’ai appris à échanger la montée d’adrénaline agitée et incontrôlable (l’effet bipolaire) contre ce que j’appelle maintenant une euphorie spirituelle, qui était infiniment meilleure!









La star organisera régulièrement des «respirations» sur sa page Instagram et le crédite de l’avoir aidée à rester stable pendant des années.

Luisa a récemment abattu les espoirs de fans qu’elle retournait à EastEnders malgré le meurtre de son personnage Tina par Gray Atkins.

Elle a posté sur le fait d’aller travailler sur ses comptes de médias sociaux et les fans ont supposé qu’elle revenait, mais elle a plus tard souligné qu’elle avait décroché un autre rôle.