La star d’EASTENDERS, Luisa Bradshaw-White, a alimenté la spéculation selon laquelle Tina Carter est vivante avec un post Instagram cryptique sur le fait de se rendre au travail.

L’actrice de 46 ans a mis les fans en colère plus tôt ce soir alors que les théories selon lesquelles son personnage de Walford est sur le point de « revenir d’entre les morts » atteignent leur paroxysme.

La star a annoncé qu’elle quittait le feuilleton BBC One l’année dernière, et les dernières scènes de Tina ont montré son corps sans vie dans le coffre de la voiture du méchant Gray Atkins en décembre.

Aujourd’hui, Luisa a posé pour un selfie au visage frais à l’arrière d’une voiture, ajoutant la légende: « Je me suis habillée. Maquillez-vous. Je suis allée travailler. Yippee !!! 🥳🥳🥳 ».

Ses partisans ont rapidement lu entre les lignes et ont afflué vers la section des commentaires pour demander si c’était une confirmation que Tina n’était pas vraiment morte.

L’un d’eux a écrit: « EastEnders travaille ??? »

Un autre a fait écho: « A-T-ELLE JUSTE DE SORTIE DES EASTENDERS »

Un troisième a commenté: « Je suis allé travailler?! Tina est-elle morte ou pas ?! J’ai besoin de savoir !!!! Ou avez-vous déjà un nouvel emploi? »

Un autre a demandé: « Je suis allé travailler 👀 comme dans Tina est vivante ??? 😵 »

Luisa est restée discrète au milieu de la spéculation croissante, mais n’a pas annoncé les détails des nouveaux rôles d’acteur qu’elle a alignés – bien qu’elle ait taquiné l’année dernière qu’elle « a hâte de révéler de nouveaux projets pour 2021 ».

Les fans d’EastEnders sont convaincus que Tina n’est pas vraiment morte et qu’elle reviendra à Albert Square pour exposer le maléfique Gray, qui a déjà tué sa femme Chantelle.

Des épisodes récents ont vu sa famille désespérée faire équipe avec les Mitchell pour trouver le personnage excentrique, qui, selon eux, s’est enfui après avoir été accusé d’avoir attaqué Ian Beale.

Grey Atkins d’EastEnders assassine Tina Carter et convainc sa famille qu’elle a fui Walford

Bien que Tina ait semblé être morte dans ses dernières scènes du feuilleton, l’altercation entre elle et Gray n’a pas été montrée – ni ce qui s’est passé après qu’il ait éloigné son corps de Walford.

Les fans ont tout théorisé, de la prise en otage de Tina à la simulation de sa mort et à la fuite – et plus tôt dans la journée, Annette Badland a laissé entendre qu’elle était en train de faire un retour choc dans la série.

Annette joue la méchante tante de Tina, et ses récents commentaires suggèrent que les deux femmes se sont associées pour vaincre Gray une fois pour toutes.