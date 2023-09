La star d’EastEnders, Kim Medcalf, enfin photographiée après avoir disparu du feuilleton et les fans sont terrifiés à l’idée qu’elle ne revienne jamais

La star d’Eastenders, Kim Medcalf, a finalement été photographiée après avoir disparu du feuilleton – car les fans craignent qu’elle ne revienne jamais.

Kim a joué Sam Mitchell de temps en temps dans le feuilleton de la BBC de 2002 à 2005, puis de 2022 jusqu’au début de cette année.

BBC

La star d’EastEnders, Kim Medcalf, a finalement été photographiée après avoir disparu du feuilleton – alors que les fans craignent qu’elle ne revienne jamais[/caption] Twitter

Kim a récemment posé pour un selfie avec un chauffeur de taxi sous le soleil de Londres, ravissant ainsi les fans[/caption]

Sam a quitté Albert Square pour se diriger vers Espagne gérer un luxe nouveau bar dans un hôtel.

Elle a ensuite appelé Jack Branning pour lui dire qu’elle resterait là « au moins jusqu’à la fin de l’année ». été» car l’hôtel avait été inondé de clients.

Les fans craignent qu’elle ne revienne jamais à Walford, alors ils étaient ravis de voir un nouveau instantané de Kim en déplacement à Londres.

Un chauffeur de taxi noir a demandé à la star de poser pour un selfie au soleil après l’avoir conduite en voiture, avec Kim souriante portant un haut blanc avec des détails multicolores et sa blonde. cheveux pendait librement autour de ses épaules.

Il a légendé le cliché : « Est-ce Sam Butcher ? Non, c’est Kim Medcalf, elle sait comment se déplacer rapidement à Londres. quelle charmante dame, merci, tout le plaisir était pour moi.

Partageant le cliché sur un forum de fans d’EastEnders avec le titre « Samxiety », un fan a écrit : « Si je l’avais récupérée dans un taxi, j’aurais verrouillé les portes et l’aurais reconduite directement à Elstree. »

Un autre a ajouté: « Quand Ricky a critiqué Sam pour avoir simplement envoyé un panier-cadeau pour la naissance de Charli, je me suis senti triste, non pas parce que cela ne lui ressemblait pas, mais parce que cela m’a rappelé que nous n’avions jamais vraiment eu l’occasion de la voir se rapprocher de Ricky (et je ne suis pas sûr que nous le ferons même si elle revient).

£Kim a apporté tellement de chaleur à Sam que vous avez toujours voulu qu’elle trouve ce bonheur.

Un troisième a partagé : « La façon dont nous sommes tous passés de la satisfaction qu’il soit revenu à simplement souhaiter qu’il parte pour que nous puissions garder Sam, seulement pour qu’elle fasse une pause plus tard de toute façon. Cela a été une année difficile.

Pendant ce temps, un autre a écrit : « Ma Samxiety est vraiment mauvaise en ce moment. Je n’apprécie pas autant la série sans elle. Kim rend le personnage si regardable et multicouche et si elle revient, ce serait l’antidote parfait au licenciement de Karen.

EastEnders est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.