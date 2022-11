La star d’EastEnders, Kellie Shirley, révèle qu’elle est enceinte à 41 ans en disant qu’elle est “choquée” par le bébé surprise

L’ANCIENNE star d’EastEnders, Kellie Shirley, a révélé qu’elle était enceinte à 41 ans et a avoué que la nouvelle “l’avait terrassée”.

Kellie, qui a joué Carly Wicks dans le feuilleton BBC1, et son mari Phil Davies sont déjà parents de jumeaux de sept ans, Pearl et Louis.

TVI

Kellie a révélé qu’elle attendait le bébé numéro trois[/caption]

Mais pendant le tournage de l’été, l’actrice est tombée malade – mais ne s’attendait pas au résultat.

Elle a déclaré: “J’étais littéralement à quatre pattes et je me sentais horriblement mal et le médecin sur le plateau appelé John a dit:” Êtes-vous sûr de ne pas être enceinte? “.

“Je me disais : ‘Oh non, je vois à peine mon mari ! C’est juste cette chaleur’.

Mais Kellie a ajouté à OK! Magazine : “Puis j’ai été malade pendant quelques semaines et il m’a dit : ‘Va faire un test de grossesse’, alors je l’ai fait.

“C’est revenu positif tout de suite. J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, John avait raison!’ Ce fut une très belle surprise. Je me sens très chanceux.

Kellie a également révélé qu’elle attendait un garçon et a déclaré: “Comme la grossesse a été un choc, j’ai eu envie de pouvoir me connecter davantage avec le bébé. Je n’avais pas de préférence – je veux juste que le bébé soit en bonne santé.

Elle a joué le rôle de Carly dans EastEnders de 2006 à 2008 et a fait un bref retour en 2012.

Depuis son passage sur Albert Square, Kellie est apparue dans des drames tels que Ridley et Death in Paradise.