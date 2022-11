La star d’EastEnders, Kellie Bright, taquine la sortie explosive de Danny Dyer en tant que Mick Carter

L’acteur de MICK Carter, Danny Dyer, se retirera d’Albert Square pendant la période des fêtes.

Que peuvent attendre les téléspectateurs de BBC One de ses dernières scènes ? La star d’EastEnders, Kellie Bright, a donné les détails aux TV Choice Awards.

L’actrice a fait un retour avant les funérailles de Tina Carter plus tôt en 2022 et fera partie de la chanson du cygne de son ex-mari à l’écran.

S’adressant à The Mirror lundi, la star de Linda Carter a déclaré que les fans du drame basé à Londres peuvent s’attendre à des scènes “tristes mais explosives” pour l’envoi de Mick.

Le propriétaire emblématique de Vic quittera Walford à Noël après neuf ans.

“Nous venons tout juste de terminer le tournage de Noël, donc je viens juste de finir de travailler avec lui, donc pour le moment ça ne me semble pas si inhabituel parce qu’évidemment nous n’étions pas ensemble tout le temps de toute façon”, a déclaré Kellie.

« Je lui parle encore presque tous les jours ! Donc ça ne se sent pas trop mal pour le moment mais ce sera évidemment différent.

Les téléspectateurs devront avoir des mouchoirs à portée de main pour les scènes finales de Mick.

“En fait, je pense que les épisodes de Noël sont vraiment forts, nous avons une équipe fantastique.”

“Je pense vraiment qu’ils ont tout mis en œuvre et évidemment pour moi – personnellement – c’est la sortie de Danny de la série et je veux que ce soit brillant pour ça, à cause de lui”, a-t-elle ajouté.





“J’ai l’impression que toutes les personnes impliquées ont tout mis en œuvre, y ont mis tout leur cœur et leur âme.”

« Je pense qu’il y a un peu de tout. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls dans ces épisodes, donc je pense que cela fait ce que vous voulez qu’un épisode de Noël d’EastEnders fasse.

Bien qu’elle soit peut-être triste de voir Danny Dyer partir, Kellie a admis qu’elle était également impatiente de voir un nouveau chapitre pour son personnage en tant que mère célibataire.

“Je suis très excitée à l’idée de ce que cela pourrait être pour Linda maintenant”, a-t-elle déclaré.

“Évidemment, elle va être triste pendant un petit moment parce qu’elle est là sans lui mais c’est comme avoir une toile vierge, ce nouveau chapitre pour elle, et honnêtement, je ne sais pas ce qu’ils lui réservent.”

“Nous sommes arrivés à quatre, au départ, puis nous sommes devenus à cinq, mais Danny et moi étions au cœur de cette famille et je pense que même si nous n’avons pas été ensemble dans la série l’année dernière, il y aurait toujours être une chose Mick et Linda pendant que Mick était là… alors Linda est juste Linda.

“Je ne sais pas ce que cela va apporter – je suis assez excité!”

Kellie a mentionné que son alter ego, qui est resté au-dessus de son alcoolisme ces dernières semaines, a le potentiel de « partir à la dérive ».

Cependant, elle est susceptible de rester sur la bonne voie malgré le choc de la sortie de Mick.

« Il y a toujours du potentiel [for her to go off the edge]», a-t-elle admis, « et je suis sûre que les patrons diraient qu’il y a toujours du potentiel.

“Pour autant que je sache, elle ne va pas replonger dans l’alcool de si tôt.”

EastEnders est diffusé sur BBC One.

