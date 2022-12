La star d’EastEnders, Kellie Bright, réduite aux larmes alors que Danny Dyer quitte le savon après neuf ans

La star d’EASTENDERS, Kellie Bright, a fondu en larmes après le départ de Danny Dyer du feuilleton.

L’actrice, arrivée dans la série en 2013 aux côtés de Danny, jouant le rôle de sa femme Linda, a avoué avoir eu du mal à lui dire au revoir.

Bbc

Mick et Linda sont tous deux arrivés à Walford en 2013[/caption] Bbc/Jack Barnes

L’actrice Kellie Bright a révélé qu’il y avait eu beaucoup de larmes après le départ de Danny[/caption]

Dyer, 45 ans, a révélé plus tôt cette année qu’il quitterait définitivement Albert Square après neuf ans.

Avec ses dernières scènes diffusées le jour de Noël aux côtés de Linda, Kellie a révélé qu’il y avait beaucoup de larmes.

L’homme de 46 ans a déclaré: “J’ai eu beaucoup de larmes à l’écran et hors écran!

« De toute façon, je suis nul pour les adieux et je déteste le changement. Cela ressemble à une fin massive d’une époque.

“Avoir quelqu’un dans sa vie au quotidien pendant neuf ans, puis devoir lui dire au revoir, c’est dur. Je parle toujours à Danny tout le temps, et je le verrai toujours, mais ce ne sera plus pareil.

Kellie a poursuivi en disant que cela ne l’avait vraiment frappée que Danny partait pour de bon lorsqu’un montage des “meilleurs morceaux” a été diffusé lors de sa fête de départ.

“Il y avait des choses que nous avions oubliées, et c’était un tel rappel de ce que nous avons fait ensemble”, a-t-elle déclaré.

“C’était incroyable à voir, nous avons raconté tellement d’histoires et nous formions une telle équipe. L’une des choses les plus difficiles que j’ai trouvées cette année a été la séparation de Mick et Linda. J’aurais aimé plus Mick et Linda ensemble.

Les dernières scènes de Danny ont vu le Mick Carter apparemment se noyer en mer après que la voiture que sa femme Janine conduisait a plongé dans l’eau.

Mick avait réussi à sauver Janine et son enfant à naître, puis était retourné dans l’eau pour son ex-femme Linda.

Mais Linda avait déjà réussi à se libérer de la voiture et était devenue hystérique lorsque Mick n’a pas réussi à refaire surface de l’eau.

EastEnders diffusera les retombées du départ de Mick dans l’épisode de ce soir, qui a été “divulgué” en ligne ce matin, laissant les fans furieux.

Bbc

Kellie a dit que cela ne l’avait vraiment frappée que Danny partait pour de bon lorsqu’un montage des “meilleurs morceaux” a été diffusé lors de sa fête de départ[/caption] Bbc

Les dernières scènes de Danny ont vu le Mick Carter apparemment se noyer en mer après que la voiture que sa femme Janine conduisait a plongé dans l’eau[/caption]