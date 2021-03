«J’avais l’impression que le tapis avait été retiré de dessous moi. Soudain, Paul et moi avions des conversations sur le fait de ne plus avoir d’enfants. Tout semblait si incertain. Mais à la fin du premier verrouillage, nous avons fait un 180 complet. temps précieux à la maison avec nos garçons, faisant des choses simples, nous savions que nous devions essayer d’y arriver. Nous avons donc attendu la réouverture des cliniques et commencé un transfert d’embryons congelés, qui est moins invasif que la FIV initiale et n’impliquait que l’implantation les embryons. «

« J’ai un travail exigeant à plein temps et la réalité d’avoir un bébé et un enfant en bas âge dans tout cela est accablante, et nous n’étions pas tout à fait prêts. Mais j’avais un tel attachement émotionnel à ces embryons. Je sais qu’ils sont cellules mais ils ont le potentiel d’être un autre gène! Je ne pouvais pas le laisser partir. Finalement, nous avons décidé d’aller de l’avant à la fin de 2019 … et puis Covid-19 est arrivé.

Partageant son voyage en OK! magazine, Kellie a déclaré: « Cela n’a rien à voir avec le fait que les garçons ne suffisent pas – ils le sont absolument. C’est juste que je n’ai jamais eu l’impression d’en avoir fini. J’ai toujours eu des démangeaisons, un désir d’en avoir plus. Mon mari et moi avons fait le tour. en rond pendant quelques années pour décider si oui ou non il faut simplement aller pour le troisième.

