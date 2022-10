La star d’EastEnders, Gurlaine Kaur Garcha, révèle un chagrin émotionnel secret dans la vie réelle lié à l’histoire de Lola Pearce

La star d’EASTENDERS, Gurlaine Kaur Garcha, a révélé son lien déchirant avec l’histoire de la tumeur cérébrale de Lola Pearce.

La superbe actrice – qui joue Ash Panesar sur le feuilleton BBC One – a déclaré qu’elle était restée émue après avoir appris l’histoire de la sortie de Danielle Harold, après que son oncle est malheureusement décédé d’une tumeur au cerveau.

Le personnage de Danielle Harold, Lola, est en train de mourir d’une tumeur au cerveau[/caption]

Il a été révélé que Lola mourra du diagnostic terminal dans des scènes déchirantes.

La favorite de la télévision, Gurlaine, 29 ans, a déclaré qu’elle était fière de Danielle pour avoir géré le scénario avec sensibilité et grâce.

S’adressant exclusivement à The Sun, Gurlaine a déclaré: “Je suis tellement triste de voir partir Danielle Harold, c’est une personne incroyable et une actrice incroyable.

“Elle m’a fait visiter mon tout premier jour et sa loge est dans le couloir du mien, elle est tellement adorable et nous manquera.”

S’ouvrant sur la représentation de Danielle aux Ethnicity Awards 2022, elle a déclaré: «Elle rend tellement justice au scénario.

“C’est tellement incroyablement important et c’est si fragile et tant de gens vont s’y rapporter, et elle le décrit d’une si belle manière authentique.

«J’étais ému quand j’ai appris que Danielle partait et à propos du scénario alors que mon oncle est décédé d’une tumeur au cerveau, alors en le regardant, vous pouvez vraiment comprendre.

“Quand Lola a découvert l’autre jour qu’elle avait une tumeur au cerveau, ça a été vraiment déchirant.





“Danielle est une actrice talentueuse, et j’ai hâte que les gens voient ce côté-là d’elle, car elle va faire un vrai voyage.

“La série a travaillé avec une organisation caritative pour les tumeurs cérébrales pour s’assurer que l’histoire est racontée de la bonne manière et elle a très bien géré les scènes émotionnelles ; nous sommes tous très fiers d’elle.

Le Sun a révélé plus tôt ce mois-ci comment l’actrice Danielle était en larmes après avoir été exclue de l’émission phare de la BBC1.

Les patrons du scénario se sont demandé si le personnage de la mère célibataire mourrait d’une tumeur au cerveau ou d’un accident de voiture.

Mais maintenant, les scripts ont été “verrouillés” après qu’une équipe d’EastEnders ait souligné l’impact du décès dévastateur de la star de The Wanted, Tom Parker.

Un initié d’Albert Square a déclaré: «Les EastEnders cherchent désespérément à faire les gros titres et à générer des chiffres d’audience avec des intrigues explosives, et la sortie de Lola aura des fans inconditionnels en morceaux. Ce sera une veille compulsive.

“Mais les sourcils seront levés lors des discussions internes sur la mort prématurée de Tom Parker. Certaines personnes ont été mal à l’aise que l’inspiration pour augmenter les chiffres d’audience provienne d’une telle tragédie de la vie réelle.

Le Sun a raconté comment Danielle, 29 ans, a rencontré des patrons après que son contrat n’avait plus que six mois à courir.

Elle s’attendait à discuter d’une prolongation, mais a plutôt entendu la nouvelle choquante qu’elle était expulsée.

Cette décision fait partie des changements radicaux apportés à EastEnders par le nouveau producteur exécutif Chris Clenshaw dans le but d’empêcher les téléspectateurs de partir en masse.

Gurlaine a dit qu’elle était fière de Danielle pour avoir géré le scénario avec sensibilité[/caption]

