La star d’EastEnders Gillian Wright s’est précipitée à l’hôpital après un méchant accident de panto

La star d’EASTENDERS, Gillian Wright, a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir subi une vilaine blessure.

L’actrice – qui est surtout connue pour avoir joué Jean Slater sur le feuilleton BBC One – s’est retrouvée avec un poignet cassé alors qu’elle répétait pour Blanche-Neige.

instagram/@therealgillianwright

La star d’EastEnders, Gillian Wright, a été transportée d’urgence à l’hôpital après une blessure à Panto[/caption]

Bbc

L’actrice de Jean Slater s’est cassé le poignet après une vilaine chute[/caption]

La star de la télévision, qui devait apparaître dans la pantomime festive de Chatham, a été forcée de recevoir des soins médicaux à l’hôpital.

Gillian, 62 ans, a révélé qu’elle devait subir une intervention chirurgicale et se retirer du reste des émissions à venir.

Partageant une photo de son bras en écharpe, elle a déclaré à ses fans: “Répéter une merveilleuse Wicked Queen dans ce joli scénario, avec ces gens adorables au Central Theatre de Chatham… J’ai fait une petite chute en danse… je me suis cassé le poignet.

“J’ai continué avec le merveilleux soutien de la distribution, de l’équipe et du théâtre, arborant un plâtre, une écharpe scintillante et avec l’aide d’analgésiques, j’ai réussi la soirée d’ouverture!”

Elle a poursuivi: «Chirurgie le lendemain et soudain, mon poignet a une plaque de métal et des épingles et j’ai des instructions strictes pour que la plaque s’installe et c’est moi hors du spectacle. Vidé.

« Je n’arrive pas à croire les énormes répercussions d’une petite chute.

«Il reste tellement à trouver avec la reine, de beaux numéros et routines et des plaisanteries en couplet rimées! Alors un peu…

“Mais! La merveilleuse Samantha Hughes est intervenue et a assumé le rôle avec une grandeur, une effronterie et un aplomb exquis! Merci Samantha d’être si brillante!

“Merci aux acteurs de votre soutien ! L’aventure avec vous tous nous manquera !

“Merci à l’hôpital Derwent Valley pour ses soins, sa chirurgie et son incroyable équipe de rétablissement !

“Merci au groupe de tricot et de chat qui a fait don de couvertures lorsque le chauffage de l’hôpital a baissé et que nous avons pu ramener les couvertures à la maison !

“Merci aux filles @costacoffee de Chatham pour le magnifique gâteau d’anniversaire et les chocolats !”

Gilian était professeur d’art dramatique et directrice de théâtre avant de se faire connaître dans EastEnders, où elle n’a été choisie à l’origine que pour un épisode en tant que mère de Stacey Slater.

Cependant, son personnage s’est avéré si populaire qu’elle est revenue pour plus d’épisodes un an plus tard, avant de finalement devenir un incontournable récurrent d’Albert Square en 2007.