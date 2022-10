La star d’EastEnders est heureuse que son personnage ait été tué – elle ne peut donc pas revenir en arrière

PRESQUE trois ans se sont écoulés depuis la mort dramatique de Mel Owen sur BBC One.

Mais alors que les téléspectateurs d’EastEnders pleuraient le personnage, l’actrice Tamzin Outhwaite a admis qu’elle était heureuse que son passage soit terminé.

Mel Owen était un habitué d’EastEnders pendant deux décennies[/caption]

Elle a été tuée au milieu d’une querelle avec Sharon Watts[/caption]

L’ancienne star du savon a parlé à Inside Soap de son séjour à Walford.

Comme les téléspectateurs s’en souviendront peut-être, Mel était un habitué d’Albert Square depuis 1998.

Aux yeux de l’homme de 51 ans, la mort de Mel est le symbole d’un travail bien fait et d’une fermeture nécessaire.

“Au début, j’étais triste que Mel soit mort”, a déclaré Tamzin, “et maintenant je suis content parce que cela signifie que la porte est fermée et que c’est fait.”

Mais avant que les fans d’EastEnders ne croient que l’actrice avait une aversion pour son personnage, Tamzin a clairement indiqué qu’elle aimait en fait “très” son alter ego.

Elle a ajouté: “une partie de l’excitation d’être acteur est l’incertitude et le fait de ne pas savoir quel est le prochain travail.”

“J’aimais beaucoup le personnage. Mais savoir que vous ne pouvez pas revenir en arrière est agréable d’une certaine manière.

Le premier passage de Tamzin dans le drame basé à Londres a duré quatre ans, de 1998 à 2002.





À son arrivée dans la série, il était clair que Mel avait un passé troublé de faillite et d’éloignement de sa famille, ce qui l’a amenée à voyager dans les îles grecques.

Son personnage a ensuite quitté l’arrondissement fictif de Walford pour une nouvelle vie au Portugal.

Elle est ensuite revenue en 2018 avant d’être tuée en novembre 2019.

Mel est mort sur le coup après avoir été heurté par un camion, au milieu d’une querelle avec une autre bombe blonde, Sharon Watts (jouée par Letitia Dean).

Avant cela, la royauté d’EastEnders avait sauvé la vie de Mel à la suite d’un accident de voiture.

Tamzin ne garde que de “bons souvenirs” de son passage à EastEnders.

“J’ai de bons souvenirs des deux fois sur EastEnders. J’ai adoré travailler avec Lucy Benjamin, Martin Kemp, Scott Maslen, Letitia Dean… nous avons passé un moment formidable”, a-t-elle déclaré à Inside Soap.

“J’apprenais mon métier devant des millions de personnes.”

“J’avais fait beaucoup de théâtre mais en atteignant ses marques et en connaissant l’aspect technique du tournage, j’ai appris là-bas.”

Depuis qu’il a quitté EastEnders, Tamzin est apparu dans un certain nombre de films, dont The Haunting of Alice Bowles et Bull.

Elle a également été vue sur le petit écran dans des émissions comme Ridley Road, Death in Paradise et We Hunt Together.

Pendant ce temps, EastEnders continue d’être diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Tamzin Outhwaite est apparu pour la première fois dans le feuilleton en 1998[/caption]

Elle a admis qu’elle était heureuse que son temps dans la série soit terminé[/caption]