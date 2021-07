La star d’EastEnders, Dean Gaffney, 43 ans, promet d’être le plus beau grand-père après l’accouchement de sa fille

Il n’a peut-être que 43 ans, mais l’acteur Dean Gaffney est ravi de devenir grand-père, en plaisantant : « Je serai l’un des plus beaux grands-pères de la ville. »

Dans sa première interview depuis que sa fille Chloé, 24 ans, a donné naissance à sa fille Mimi, l’ex-EastEnder raconte à quel point il a hâte de transmettre ses perles de sagesse – mais évitera de changer les couches.

Louis Wood News Group Journaux Ltée

L’acteur d’EastEnders Dean Gaffney est ravi de devenir grand-père[/caption]

instagram

La fille de 43 ans, Chloé, 24 ans, a donné naissance à sa fille Mimi[/caption]

Le favori de Walford, qui a joué Robbie Jackson par intermittence pendant 26 ans, a déclaré: « Quiconque m’a vu faire les essais de Bushtucker sur I’m A Celebrity sait que j’ai le pire réflexe nauséeux du monde, donc à moins que j’aie une cheville sur mon nez, je vais laisser ça à sa mère et à son père.

S’adressant au Sun dimanche, Dean a ajouté: «Je suis tellement fier. Beaucoup de mes potes deviennent papas, mais je suis grand-père au même âge.

« La seule personne que je connaisse qui soit dans le même bateau que moi est Danny Dyer, qui a un petit-fils de 43 ans. Je vais l’appeler pour des conseils. Nous pourrions faire la garderie de grand-père ensemble.

« J’espère que les gens me verront pousser un landau dans la rue et me diront : ‘Oh, c’est ton enfant ?’

« Parce que même si j’ai les cheveux gris, je ne pense pas que je ressemble encore à un grand-père. »

Le père de deux enfants Dean a révélé la nouvelle que Chloé et son partenaire Declan étaient devenus parents la semaine dernière.

En postant une photo de lui berçant le bébé, il a écrit : « Bienvenue dans ce monde de fou, ma magnifique petite-fille Mimi. Je ne peux pas croire que mon bébé est maintenant une mère, fier est un euphémisme.

« Chloé et Declan, vous allez être des parents formidables. »

Dean a déclaré au Sun dimanche: « Je suis très chanceux d’avoir une excellente relation avec mes filles. Nous essayons de sortir une fois par semaine. Ils boivent tous les deux et nous faisons parfois des shots.

« Un soir, Chloé a juste dit: » Je m’en tiens à l’eau – pourquoi pensez-vous que c’est?’. Et puis j’ai su.

Instagram

Le favori de Walford se dit fier de sa fille Chloé[/caption]

« J’ai essayé d’alléger la charge en plaisantant et en disant : ‘Tu as eu des relations sexuelles !’ Et elle a juste dit : ‘Aw, papa’.

« Je me suis assis et j’ai posé toutes les questions comme : « Êtes-vous bien financièrement ?». Mais il est clair qu’elle est prête à être maman.

« Elle a 24 ans mais je la considère toujours comme ma petite fille. Mais je suis si heureux.

«Être grand-père à cet âge, c’est génial. J’ai fait ma vie. Mon ex Sarah et moi sommes tous les deux ravis que nous ayons fait du bon travail et que les filles se soient bien sorties. »

Mais Dean a admis que même s’il a hâte de participer à la garde des enfants, il y a certaines choses qui l’excitent moins.

« JE NE SUIS PAS UN GRAND BUVEUR OU JE NE DROGUE »

Il a déclaré: « Quand je changeais les couches de mes propres enfants, je me trompais exprès pour que mon partenaire entre et me dise: » Vous le faites mal « , et je pensais: » Oui, mon plan a fonctionné ‘. Mais j’ai hâte de transmettre mes perles de sagesse.

Dean n’avait que 18 ans et était au sommet de sa gloire dans les EastEnders lorsqu’il a eu des jumeaux Chloe et Charlotte avec son ex-partenaire Sarah Burge.

Il a déclaré: «J’ai eu mes filles quand j’étais dans la plus grande émission du pays, regardée par 20 millions de personnes par nuit.

« Peut-être que je n’étais pas dans le meilleur espace pour avoir des enfants. Les gens tombaient à mes pieds, je sortais beaucoup et puis j’étais papa de jumeaux.

« Il y a une perception de Dean Gaffney. Je suis sûr que l’homme moyen pense toujours que j’entre et sort des clubs tous les soirs. Mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. J’aime sortir tout autant que la personne à côté. Je suis un papillon social.

«Mais je ne suis pas un gros buveur ou je ne suis pas toxicomane. Je n’ai jamais pris de drogue de ma vie. Je suis très anti-tabac et anti-drogue.

«Je suis sûr que les gens pensent que je n’étais pas un père actuel, mais la vérité est que je me suis réveillé dans la même maison que mes filles jusqu’à ce qu’elles aient 19 ans – jusqu’à ce que leur mère et moi nous séparions.

BBC

Dean Gaffney dans le rôle de Robbie avec son chien Well’ard dans le feuilleton de la BBC[/caption]

instagram

L’ex-EastEnder dit qu’il évitera de changer les couches[/caption]

«Nous avons eu des hauts et des bas comme la plupart des couples, mais pour la plupart, j’étais un père très impliqué. Je serai comme un grand-père.

Dean a été exclu d’EastEnders en octobre 2019 après avoir envoyé un message en ligne à une femme lui demandant des clichés racés. Il a depuis rendu visite à un conseiller pour comprendre pourquoi il « appuie parfois sur le bouton d’autodestruction ».

Il a déclaré: «Je lève les mains, j’ai foiré. J’ai probablement discrédité la série. Une chose que j’admire, c’est qu’ils l’ont bien fait, c’était une belle conversation.

« Ce n’était pas ‘Faites ta valise, tu es parti’. Ce qui était bien, et j’ai eu un peu la larme à l’œil, c’est qu’ils ont dit: « Nous vous aimons vraiment ici, nous aimons le personnage, nous aimons Dean Gaffney, mais nos mains sont forcées pour le moment.

«Il y a une histoire là-bas et ce n’est pas nécessairement favorable pour nous en tant que spectacle et vous devez juste faire le tri. Nous voulons que vous reveniez’.

« J’aime la série et ce qu’elle représente. J’aime mon personnage Robbie, j’aime la façon dont ils l’écrivent pour moi.

« ÇA ME MANQUE D’ENTRER AU TRAVAIL »

« C’est une cellule familiale et aller à un même lieu de travail, ça me manque.

«C’est un peu comme être un footballeur de Premier League quand ils prennent leur retraite. C’est la camaraderie dans le vestiaire.

« Le travail me manque. C’est une grande famille. Et j’adorerais y retourner.

Parlant de demander de l’aide après son licenciement, Dean, qui est célibataire, a ajouté : « Si votre voiture a besoin d’un service, vous l’emmenez au garage. Si votre cerveau a besoin d’un service, vous devez aller parler à quelqu’un.

« Évidemment, il y a des raisons pour lesquelles tout le monde fait des choses, alors il s’agit simplement de découvrir pourquoi j’ai ce bouton d’autodestruction et pourquoi je continue à vouloir l’appuyer. »

Dean est actuellement en pourparlers avec des sociétés de télévision au sujet de son dernier projet, un film intitulé Pearl And Dean. Dans ce document, il joue lui-même et tombe amoureux d’une fille transgenre appelée Pearl.





Loin de l’écran, Dean adore s’entraîner presque quotidiennement avec son copain Michael Greco, qui a joué Beppe di Marco dans le feuilleton, et s’est récemment essayé à la cuisine.

Il a déclaré : « Je me suis inscrit à un cours de cuisine. Le chef italien n’arrêtait pas de me crier dessus en italien. J’ai ressenti de l’amour de sa part et je pensais qu’il m’aimait bien.

«Mais il s’est avéré qu’il m’insultait. Ils m’ont demandé de ne pas revenir. Il s’avère que je pourrais brûler de l’eau.

polycopié

Dean a été exclu d’EastEnders en octobre 2019[/caption]