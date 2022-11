La star d’EastEnders, Danielle Harold, parle du tournage d’un complot de sortie de tumeur cérébrale “déchirant” pour Lola Pearce

La star d’EASTENDERS, Danielle Harold, a parlé de l’histoire déchirante de son personnage sur la tumeur cérébrale – et admet que cela lui a donné une nouvelle appréciation de vivre sa vie.

Danielle, 30 ans, qui a joué Lola Pearce d’Albert Square par intermittence depuis 2011, s’est entretenue avec des personnes vivant avec des tumeurs cérébrales ainsi qu’avec des familles qui ont tragiquement perdu des êtres chers.

Les patrons travaillent en étroite collaboration avec Brain Tumor Research et Macmillan Cancer Support pour s’assurer qu’ils obtiennent le bon scénario et Danielle espère que cela aidera à sensibiliser et à recueillir les fonds indispensables.

Parlant du moment où elle a découvert ce qu’ils avaient prévu pour Lola, elle a déclaré: “J’étais tellement nerveuse quand ils me l’ont dit pour la première fois parce que c’est une si grande histoire et les projets qu’ils ont sont si grands.

«Et à cause des problèmes qui l’entourent et de toutes ces personnes qui le traversent en ce moment, cela m’a vraiment fait battre le cœur. Je veux juste le faire du mieux que je peux pour les personnes qui traversent cette épreuve et leurs familles.

“Il y a une énorme responsabilité avec un scénario comme celui-ci. Ça va être une histoire très longue et émouvante, c’est vraiment lourd. C’est une tumeur au cerveau et puis c’est une opération.

“Ce que j’ai trouvé, c’est que ça a été très complet très rapidement. J’ai parlé à un certain nombre de personnes atteintes de tumeurs cérébrales ainsi qu’à leurs familles.

«Nous travaillons également avec Brain Tumor Research et Macmillan, ils ont été incroyables. Je n’aurais pas pu faire cette histoire sans leur aide et à quel point le soutien des personnes qui sont venues me parler a été incroyable, c’est déchirant.

“Ça a été tellement horrible mais une vraie bénédiction en même temps parce que ça vous donne juste cette appréciation de la vie. Nous essayons d’être aussi réalistes que possible, en tant que spectacle, c’est notre devoir, nous devons le garder aussi réel que possible.

Les téléspectateurs ont eu le cœur brisé ce mois-ci lorsque Lola a découvert que sa tumeur au cerveau était en phase terminale – et qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour elle.

Son petit ami Jay Brown, joué par Jamie Borthwick, 28 ans, est tombé en panne lorsqu’il a réalisé que Lola n’avait pas d’autres options viables pour se débarrasser de la tumeur.

Danielle a ajouté: «En parlant à certaines des personnes qui l’ont vécu, ou à celles qui ont perdu des personnes qui l’ont vécu, une chose qu’elles disent toutes, c’est à quel point il est important qu’elles continuent d’être elles-mêmes.

«Ils essaient de se garder, leurs personnalités sont toujours là, cela ne fait pas de vous une personne différente, vous êtes toujours vous.

“C’est donc bien qu’ils aient également conservé ces éléments de Lola tout au long de l’histoire, et qu’ils l’aient gardé agréable à la lumière à certains moments, ce qui, je pense, est important pour les téléspectateurs.

«Il y a définitivement de beaux éléments de Noël. Tout est une montagne russe, comme pour toute maladie, dans la vie, vous avez des hauts et des bas, c’est pourquoi c’est une histoire de hauts et de bas pour nous à filmer.

“Nous essayons d’être aussi réalistes que possible, en tant que spectacle, c’est notre devoir, nous devons le garder aussi réel que possible.”

Danielle attend toujours de savoir où ira le scénario car il change tout le temps pour refléter la recherche médicale.

Elle a déclaré: «Nous ne sommes pas encore allés aussi loin parce que c’est une histoire tellement approfondie avec la recherche, ce qui a été vraiment charmant, c’est que les patrons ont pris très lentement pour s’assurer que tout est bien fait avec l’équipe de recherche et tous les familles que nous rencontrons, alors nous prenons les choses comme elles viennent avec la recherche et la recherche médicale également.

“Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage grâce à la recherche, en entendant différentes histoires en cours de route, ils sont doués pour tisser des éléments supplémentaires et montrer tous les différents aspects du voyage de Lola.

“Ce n’est pas seulement le point de vue d’une personne ou d’un groupe d’âge, il s’agit de la façon dont quelque chose comme ça a un impact sur tout le monde.”

Danielle espère que le scénario contribuera à sensibiliser le public et à apporter des fonds indispensables à la recherche sur les tumeurs cérébrales.

Elle a déclaré : « Il y a si peu d’argent dans la recherche. Ce serait mon rêve absolu si quelque chose sortait de cette histoire, ce serait pour plus de recherche et de financement sur les tumeurs cérébrales.