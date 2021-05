La star d’EastEnders, Cliff Parisi, révèle qu’il s’est fait retirer son appendice après avoir simulé une maladie

La star d’EASTENDERS, Cliff Parisi, a été forcée de se faire retirer son appendice après avoir simulé un mal d’estomac.

La star née à Londres a déclaré qu’il avait essayé de quitter l’école et qu’il avait si bien fait semblant d’être malade que sa mère inquiète a immédiatement appelé une ambulance.

Getty

La star d’EastEnders, Cliff Parisi, a révélé qu’il s’était fait enlever son appendice après avoir simulé un mal d’estomac[/caption]

Cliff, 61 ans, a déclaré au présentateur Alan Titshmarsh sur Spring Into Summer d’ITV: «C’était mon tout premier rôle d’acteur et je suis allé au-dessus comme d’habitude.

«J’ai fait mon école le matin et je ne voulais pas y retourner l’après-midi parce que je rentrais à la maison pour le déjeuner, vous voyez. Et c’était l’automne et il y avait plein de feuilles croustillantes et de gel et je ne voulais plus revivre ça dans mon short.

«J’ai fait comme si j’avais mal au ventre, ma mère est sortie en courant de la maison et est allée à la cabine téléphonique qui était assez éloignée pour appeler une ambulance parce que j’étais allée trop loin.

Cliff n’a pas eu l’occasion de dire à sa mère qu’il avait menti – parce que l’ambulance est arrivée avant qu’elle ne rentre à la maison.

Rex

Cliff a avoué son mensonge des années plus tard[/caption]

La star de Call The Midwife a ajouté: «J’ai été emmenée pour que mon appendice soit enlevé. Il n’y avait rien de mal avec moi.

Après avoir écouté son histoire, un Alan abasourdi a répondu: «Bon jeu quand même! Vous a bien joué. «

Et Cliff a plaisanté: «Ouais, je n’ai plus jamais fait ça.»

Cliff est surtout connu pour avoir joué à la mécanicienne Minty Peterson à Albert Square.

Caractéristiques de Rex

La star de la télévision est entrée dans I’m A Celeb en 2019 – il était la troisième star à être expulsée[/caption]





Après avoir été recommandé par son ami et acteur légendaire Steve McFadden, qui joue Phil Mitchell, Parisi a auditionné pour le rôle de Minty Peterson dans EastEnders et il est depuis devenu son rôle le plus célèbre.

Il a rejoint le soap en 2002 et a quitté Albert Square en 2010.

Cliff a rejoint I’m A Celebrity aux côtés de la star de Corrie Andrew Whyment, qui joue Kirk Sutherland vers la fin de la première semaine de la série 2019.

Polycopié

Cliff est surtout connu pour avoir joué à Minty dans EastEnders après avoir été recommandé par son ami Steve McFadden[/caption]





Il a été éliminé de la jungle le 2 décembre, ce qui a fait de lui la troisième célébrité à être expulsée.

Il incarne désormais le personnage de Fred dans Call The Midwife, rôle qu’il assume depuis 2012.

L’acteur est marié à la productrice de la BBC Tara Wyer et a cinq enfants, deux avec Tara et trois issus de relations précédentes.

Brian Roberts – Le soleil

Le père de cinq enfants avec sa femme Tara[/caption]