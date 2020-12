La star d’EastEnders, Clair Norris, s’est mise dans l’ambiance de Noël avec un selfie de patinage sur glace alors que les fans étaient impressionnés par sa « belle » photo.

La star du savon de 22 ans a posé pour un selfie naturel avec un copain à la patinoire de Queen’s House à Greenwich.

L’actrice, qui joue Bernadette Taylor troublée dans le feuilleton, a regardé des mondes loin d’Albert Square vêtue d’un joli pull marron et avec ses mèches brunes coulant sur son épaule.

Elle a téléchargé une jolie photo avec son amie et l’a légendée: il a écrit: « Une promenade autour de Greenwich s’est transformée en un joli rendez-vous de Noël avec mon Billie Bob. »







Elle n’a pas dit à ses fans comment ils géraient la glace, mais ses partisans ont adoré le tir.

« Vous êtes si beaux tous les deux », a écrit l’un d’eux.

Un autre a accepté, en écrivant: « Ça a l’air magnifique, j’espère que vous avez passé un bon moment. »

On pense que Clair a rejoint ses collègues d’EastEnders pour une minute de silence sur le plateau vendredi après le décès de Dame Barbara Windsor.







Alors que l’émission a rendu un hommage émouvant sur l’air, la star de Peggy Mitchell.

La légende de Carry On Barbara est malheureusement décédée jeudi à l’âge de 83 ans à la suite de son diagnostic d’Alzheimer en 2014.

Après l’épisode de vendredi, qui portait sur les séquelles de l’attaque d’Ian Beale, le feuilleton de la BBC a diffusé des mots blancs dédiant l’épisode à Barbara sur fond noir simple.

On y lisait: «À la mémoire de Dame Barbara Windsor MBE 1937-2020».







Son mari, Scott Mitchell, a annoncé la nouvelle jeudi soir.

Il a dit que les dernières semaines de l’actrice étaient « typiques de la façon dont elle a vécu sa vie » et « pleines d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin ».

Une armée de géants du divertissement a rendu hommage à la légende depuis que la nouvelle a éclaté.

* EastEnders est diffusé les lundis et vendredis à 20 h 05 et les mardis et jeudis à 19 h 35 sur BBC One