La star d’EastEnders Charlie Brooks regarde un monde loin de la méchante Janine alors que l’ex Tony organise son «  festival  » d’anniversaire épique

La légende d’EASTENDERS Charlie Brooks a regardé un monde loin de la méchante Janine Butcher comme elle l’a vu dans la quarantaine avec une fête épique.

L’actrice derrière les méchants ultimes d’un feuilleton a laissé tomber ses cheveux lors d’une fête sur le thème du festival organisée par son ex Tony Truman.

dix La star d’EastEnders, Charlie Brooks, a fait la fête à la trentaine avec une fête épique sur le thème du festival Crédit: Instagram

Le couple, qui coparraine sa fille de 16 ans, Kiki, est incroyablement proche.

Tony, le co-fondateur d’Ocean Beach d’Ibiza, a partagé une vidéo de l’épopée du bar à cocktails sans alcool pendant que Charlie filmait l’incroyable tipi dans le jardin.

Elle a écrit: « Les meilleurs amis. La famille. Les promenades au lever du soleil. Les danseurs de Morris. Les siestes. Les danses de cuisine. La nourriture. Tellement de nourriture délicieuse. Et l’amour.

« L’amour était dans mon jardin. Ce n’est pas un euphémisme. Merci @tonytrumanibiza pour l’avoir rendu si spécial que vous êtes allé au-delà.

dix Tony a été montré en train de lui mettre un collier élégant dans une vidéo Instagram Crédit: Instagram

dix Charlie a filmé l’intérieur d’un tipi luxueux qui avait été installé dans le jardin Crédit: Instagram

dix Sa famille est venue porter un toast à son 40e avec des friandises et du champagne Crédit: Instagram

« Et à mes proches pour être un soutien sans fin dans ma vie. Vous savez qui vous êtes et je vous aime. 40 ans, c’est plutôt bien pour l’instant … »

Pendant ce temps, Tony a rendu hommage à Charlie dans un post émouvant sur Instagram où il lui a dit: « Je t’aime sur la lune et retour. »

Il a écrit: « Wow, où sont passées les 20 dernières années chérie? 🤷🏻‍♂️ d’une starlette de la télévision de 20 ans à une mère entrepreneuriale de 40 ans 👏🏼👏🏼.

« Je suis si fière de vous pour toutes vos réalisations incroyables au cours de cette période et comment vous êtes devenue la femme indépendante la plus incroyable et incroyable.

dix Un gâteau en forme de livre a rendu hommage à la star annonçant son « prochain chapitre » Crédit: Instagram

dix Tony a partagé une photo d’eux avec leur fille Kiki pour célébrer le jalon Crédit: Instagram

dix Charlie a regardé un monde loin de son alter ego au cœur froid des EastEnders Janine Crédit: BBC

«Vous êtes une personne puissante qui sait exactement ce que vous voulez et comment l’obtenir et je vous salue pour cette ténacité chérie 👌🏻.

«Mais surtout comment tu t’es adapté à un jeune âge à la maternité et comment tu as travaillé si dur pour élever notre fille et l’installer avec tes valeurs fortes 🙏🏻.

« Sans oublier la relation unique et spéciale dans laquelle nous avons travaillé et cultivé entre nous au fil des ans qui en fait l’une de mes réalisations les plus fières dans la vie et qui est principalement due à vous bébé et à votre compréhension de la vie et des leçons que vous m’avez apprises. et continuez à m’apprendre 👏🏼🥰.

« Je t’aime sur la lune et en retour des millions et des millions, tu représentes le monde pour moi et @kikitruman ton meilleur ami et rock dans la vie. »

dix La star a été aperçue au bord de la Tamise dans une série de clichés amusants Crédit: Instagram

dix Il y avait encore plus de friandises empilées sur la table à l’intérieur avec des ballons Crédit: Instagram

dix Un grand panneau en bois dans le jardin épelait le mot ‘LOVE’ Crédit: Instagram

Charlie revient à EastEnders en tant que Janine, sept ans après avoir quitté le rôle emblématique.

Dans sa première interview depuis que The Sun a révélé son retour, l’icône du savon de 39 ans a déclaré que sa décision «qui avait changé sa vie» d’arrêter de boire l’année dernière lui avait fait voir que sa carrière était au point mort et que faire la fête la tuait.

Parler à mon pote Podcast sur l’heure des questions sur le vin blanc de Kate Thornton, a-t-elle déclaré: «J’ai beaucoup fait la fête et j’ai vraiment apprécié.

« Un verre de vin n’est jamais un verre de vin, c’est une bouteille ou trois. J’ai pensé: » Il est temps de changer. Je ne veux plus faire ça « . »