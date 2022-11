La star d’EastEnders, Charlie Brooks, partage un message de bikini franc et dit qu’elle “apprend à s’aimer”

La star d’EastEnders, Charlie Brooks, a partagé un post de bikini franc tout en partageant ses pensées honnêtes sur son corps.

Charlie, 41 ans, qui joue Janine Butcher dans le feuilleton de la BBC, a publié une vidéo stimulante d’elle-même au bord de la piscine tout en portant un haut de bikini bandeau rouge et un bas assorti.

Dans le boomerang d’Instagram, on peut voir Charlie regarder son ventre puis lever les mains en l’air en haussant les épaules.

Elle a légendé le message: “Parfois, mon poids augmente… parfois il diminue… mais j’APPRENDS à m’aimer inconditionnellement parce que JE SUIS UNE REINE. Moi et mon ventre dans toute sa belle gloire. Ne revenons pas en arrière et ne détruisons pas le bon travail. L’héroïne chic peut embrasser mon CUL parfaitement formé.

Le message faisait référence à un article récent qui a fait le tour en ligne et qui déclarait que le look douloureusement mince qui dominait les podiums dans les années 90 était à nouveau à la mode.

Charlie a obtenu le soutien de ses camarades EastEnders, qui ont défendu la déclaration.

Kellie Bright, qui joue Linda Carter, a répondu dans les commentaires : “Oui. Tu. Sommes. ”

Emma Barton, alias Honey Mitchell, a ajouté :

Maddy Hill, qui a joué le rôle de Nancy Carter, a ajouté: «PREACH BROOKS! ”

Et ce ne sont pas seulement les camarades de Charlie qui ont applaudi le sentiment,

Un fan a commenté: “Tu es parfait, juste comme tu es. Les gens s’inquiètent beaucoup trop de ce que les autres pensent, tout le monde est beau car tout le monde est différent. Tu as toujours été et tu seras toujours une belle femme.

Charlie a expliqué dans le passé à quel point elle était «obsédée» par la perte de poids après avoir sorti un DVD de fitness à succès en 2005.

En réfléchissant à sa perte de poids drastique de 2 pierres, la mère – qui partage sa fille de 16 ans, Kiki, avec le propriétaire de la discothèque d’Ibiza, Tony Truman – dit que cela a eu un effet durable sur sa confiance.

La star a déclaré au magazine Fabulous en mai 2021 : “Je ne le regrette pas, car cela m’a donné une prise de conscience de mon corps, mais d’un autre côté, je suis passée à ce genre de perte de poids légèrement obsessionnelle. Vous savez, vouloir toujours revenir à “ça”.

“J’ai définitivement eu une relation assez compliquée avec mon corps, je ne me suis jamais sentie assez jolie ou en assez bonne santé, et avec le DVD, c’était extrême.

“J’ai tout donné. Je me sentais absolument fantastique après, mais cela ouvre en quelque sorte une partie de votre cerveau… et je ne pense pas avoir tout à fait abandonné cela depuis.”

Cela dit, Charlie dit qu’elle a l’impression d’être à « 70 % » sur le chemin de l’acceptation de son corps – et que c’est quelque chose qui devient plus facile avec l’âge.

Elle a poursuivi: “” J’ai des jours où je me sens bien, je ne me soucie pas de mon poids et ça va. Et puis j’ai des jours où je me sens dégoûtant et je me bats vraiment.

« Je ne pense pas être la seule dans ce cas – la plupart des femmes ont des relations compliquées avec leur corps. En vieillissant, j’apprends à m’aimer davantage.