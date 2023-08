La star d’EastEnders change de carrière pour un travail complètement différent – ​​sept ans après la sortie du savon

La star d’EASTENDERS, Jonny Labey, espère prendre d’assaut les charts après avoir changé de carrière une fois de plus depuis son départ d’Albert Square.

L’acteur, qui a joué Paul Coker dans le feuilleton de la BBC, a sorti son premier single en tant que musicien et les fans pensent que c’est un vrai banger.

Jonny Labey d'EastEnders a sorti son premier single musical

Le morceau de la star du feuilleton s'appelle Keeps Me Up

S’adressant aux médias sociaux, Jonny a partagé un court extrait du clip de Keeps Me Up, qui met en vedette King Khamelion.

On peut voir Jonny se pavaner dans la rue la nuit tout en portant un costume crème et en tenant un chapeau trilby.

À un moment donné, l’ancienne star du savon l’enlève et passe ses mains dans sa tignasse bouclée caractéristique.

Jonny a également posté une photo de lui-même enveloppé dans une couverture sur la plage, disant à ses abonnés Instagram: « Certains appels rapprochés de l’art de la sortie d’un single. »

Le dernier développement de la carrière de Jonny survient après que The Sun Online a révélé qu’il s’était également reconverti en tant que barbier.

Jonny a déclaré que le barbier « redéfinit » Side Hustle « en une carrière que je peux fièrement construire et que j’aime ».

Et comme si cela ne suffisait pas, la star du feuilleton vient également de terminer l’écriture de son premier court métrage.

Il a dit aux fans que We All Scream est basé sur un « vrai moment » de sa vie et dit qu’il espère que ce sera « mon premier pas en tant que réalisateur ».

Jonny a rejoint le casting d’ EastEnders en tant que petit-fils de Les et Pam Coker, Paul en 2015.

Son personnage est tombé amoureux de Ben Mitchell mais a été tué dans une horrible attaque homophobe un an plus tard.

Jonny a ensuite été juge dans la plus grande émission de CBBC, Taking The Next Step, aux côtés de Marlon Swoosh et Kimberly Wyatt.

Il est également apparu dans des spectacles sur scène, notamment In the Heights (du créateur de Hamilton Lin-Manuel Miranda), Strictly Ballroom: The Musical (de Baz Luhrmann du Moulin Rouge) et White Christmas.